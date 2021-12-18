Психолог Розенберг посоветовала ловить снежинки ртом для борьбы с новогодней депрессией

Москва, 18 декабря. Многие люди перед Новым годом впадают в депрессию. Гештальт-терапевт Любовь Розенберг рассказала, почему появляется такое состояние, и как с ним бороться.

Психологическое расстройство возникает сразу по нескольким причинам. На ментальное здоровье людей влияет неустановившаяся погода и пандемия COVID-19. Из-за распространения коронавирусной инфекции россияне были вынуждены отказаться от привычных отпускных поездок. Многие вовсе отдыхали меньше положенного, из-за чего накопилось недовольство.

Подведение итогов года и анализ своей жизни также оказывает воздействие на психику людей. Одни оказываются недовольны уровнем своего дохода, другие страдают из-за проблем в личной жизни. Негативные мысли и страхи многих начинают преследовать именно перед Новым годом, отметила Розенберг.

Специалист порекомендовала для борьбы с депрессией не сдерживать свои чувства и эмоции. Эффективным лекарством от хандры может стать прогулка на свежем воздухе и ловля снежинок ртом. Врач посоветовала забыть о мнении окружающих и, как в детстве, наслаждаться этим процессом.

Психолог Андрей Зберовский ранее рассказал, какому новогоднему подарку будет рад любой представитель сильного пола. Презент должен быть ориентирован на мужские зимние или спортивные активности.