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Пять человек погибли при лобовом столкновении грузовых поездов на западе Ганы

Весь мир
Пять человек погибли при лобовом столкновении грузовых поездов на западе Ганы
Федеральное агентство новостей  / 

Аккра, 18 декабря. Пять человек погибли и еще 11 получили серьезные ранения при лобовом столкновении двух грузовых поездов неподалеку от населенного пункта Васса-Мансо. Об этом сообщает радиостанция Joy FM.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, врачи и сотрудники нескольких аварийных служб страны. Пока неизвестно, что могло стать причиной аварии, однако первичный анализ указывает на неисправность тормозной системы одного из составов.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, где им оказывается профессиональная помощь. У многих рассечения, рваные раны, переломы конечностей.

Поезда двигались с противоположных направлений по железнодорожной ветке Тарква — Коджокром — Нсута. Не так давно полотно на этой линии восстанавливали, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров и ускорить перевозку грузов.

К месту происшествия стягиваются дополнительные силы полиции и ряд экспертов, которые займутся выяснением обстоятельств произошедшего.

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