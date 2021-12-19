Жители ЦАР поддержали курс президента Туадера на сближение с Россией

Банги, 18 декабря. Население ЦАР устроило митинг в поддержку политического курса президента Фостен-Арканжа Туадера, направленного на восстановление страны. Демонстрация состоялась у памятника российским инструкторам Ti Bata Siriri na Bê Afrika, говорится в материале Revue Centrafricaine.

У знаменитого на всю республику монумента собралось несколько сотен молодых людей с плакатами, флагами и другой национальной атрибутикой. Таким образом участники мероприятия поддержали позитивные изменения и заявили, что не хотят больше возвращения к гражданской войне.

«В условиях острого военно-политического кризиса многие соотечественники вступали в армию и полицию, всеми силами пытаясь предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и защитить народ. Активную помощь в этом им оказывали ближайшие союзники. Российские инструкторы обучали основам воинской службы и противодействия бандформированиям, члены которых пытались свергнуть власть», — сообщил эксперт организации EKE Woussou Woussou Абдиас Конзело.

Он также напомнил, что ровно год назад боевики из возглавляемого экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) начали наступление на столицу. Радикалы видели, что процесс восстановления республики находится в самом разгаре и намеревались сорвать усилия Банги по возвращению стабильности.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Однако правительственная армия сумела отбить несколько волн атак и в дальнейшем взяла под контроль почти всю территорию. Произвол бандитов сменился миром и общественным порядком, заработали государственные институты, возобновилась торговля, восстанавливаются промышленные предприятия. В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто не побоялся защищать свою Родину и сограждан. Некоторые из героев отдали жизнь ради безопасности страны. Мы будем помнить их и не допустим повторения кровопролития в будущем», — продолжил Конзело.

Ранее активисты гражданского движения La Synergie устроили праздник в честь президента Фостен-Арканжа Туадера.