Москва, 18 декабря. Россия может прибегнуть к режиму создания контругроз, если НАТО откажется от переговоров по укреплению военной безопасности всех стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Москва открыта к обсуждению вопросов международной безопасности и выступает за переход к «некому политическому процессу». Грушко уверен, что отношения России и НАТО достигли «момента истины», когда необходимо «принципиально определиться».

«А если этого не получится, то мы уже обозначили им (НАТО. — Прим. ФАН), тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы», — сказал политик.

Россия сделала соответствующий шаг, после которого НАТО уже не сможет просто «отмахнуться или заболтать». Москва делает все возможное, чтобы отойти от опасной черты.

Ранее Александр Грушко исключил возможность возвращения представительства России при НАТО в Брюсселе. Дипломат пояснил, что закрытие постпредства в сложившейся ситуации стало наиболее правильным.