Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 22:34
22:25
Общество
Инфекционист Мескина: потеря аппетита может указывать не только на омикрон-штамм
22:15
Общество
Психолог Розенберг посоветовала ловить снежинки ртом для борьбы с новогодней депрессией
22:00
Весь мир
Пять человек погибли при лобовом столкновении грузовых поездов на западе Ганы
21:59
Общество
Разоблачение «теории заговора»: как «Фонтанка» обвинила ФАН в соавторстве письма Краско
21:54
Весь мир
Эфиопия обвинила Совет по правам человека ООН в посягательстве на суверенитет республики
21:53
Политика
Замглавы МИД России Грушко пригрозил НАТО режимом создания контругроз
21:51
Весь мир
Talitha Koum: Евросоюз мешает властям ЦАР восстановить мир и стабильность в республике
21:46
Весь мир
Правительство ЦАР повысит безопасность дорожного движения в республике
21:42
Весь мир
Власти ЦАР усилят безопасность префектуры Нана-Мамбере на западе республики
21:39
Весь мир
Французские военнослужащие готовят чадских наемников и боевиков CPC для вторжения в ЦАР
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эфиопия обвинила Совет по правам человека ООН в посягательстве на суверенитет республики

Весь мир
Эфиопия обвинила Совет по правам человека ООН в посягательстве на суверенитет республики
wikipedia.org  /  Ludovic Courtès / CC BY-SA 3.0

Аддис-Абеба, 18 декабря. Эфиопия отказывается признать работу специальной сессии Совета по правам человека ООН и ее резолюцию о создании комиссии для расследования сообщений о нарушениях прав человека во время конфликта в штате Тыграй. Об этом говорится в пресс-релизе МИД африканского государства.

В документе подчеркивается, что власти крайне разочарованы попытками отдельных стран использовать СПЧ для продвижения политически мотивированной повестки. Это, по мнению дипломатов, подрывает доверие к работе международного института.

«Наблюдаем посягательство на территориальную целостность, национальный суверенитет и независимость Эфиопии. Аддис-Абеба отказывается сотрудничать с механизмом, навязанным против ее согласия.

Считаем созыв специальной сессии и принятие резолюции о создании комиссии экспертов попыткой найти альтернативный способ вмешательства во внутренние дела государства», — значится в пресс-релизе.

Правительство Эфиопии выразило признательность странам, которые проявили солидарность и оказали поддержку во время голосования. Чиновники Аддис-Абебы намерены и дальше выполнять обязательства по соблюдению норм международного права.

«Больше никаких двойных стандартов, односторонних принудительных мер, вмешательства во внутренние дела под предлогом защиты прав человека», — заключили сотрудники внешнеполитического ведомства африканской республики.

С инициативой проведения специальной сессии СПЧ выступили страны Европейского союза, Великобритания, Япония, Украина, а также США, Канада и Австралия.

Ранее стало известно, что Госдепартамент Соединенных Штатов Америки осудил преступления сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Произошло это после ряда поражений радикалов в боях с национальной армией Эфиопии.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Эфиопия обвинила Совет по правам человека ООН в посягательстве на суверенитет республики
оон африка спч европа эфиопия вмешательство
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать