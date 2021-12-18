Эфиопия обвинила Совет по правам человека ООН в посягательстве на суверенитет республики

Аддис-Абеба, 18 декабря. Эфиопия отказывается признать работу специальной сессии Совета по правам человека ООН и ее резолюцию о создании комиссии для расследования сообщений о нарушениях прав человека во время конфликта в штате Тыграй. Об этом говорится в пресс-релизе МИД африканского государства.

В документе подчеркивается, что власти крайне разочарованы попытками отдельных стран использовать СПЧ для продвижения политически мотивированной повестки. Это, по мнению дипломатов, подрывает доверие к работе международного института.

«Наблюдаем посягательство на территориальную целостность, национальный суверенитет и независимость Эфиопии. Аддис-Абеба отказывается сотрудничать с механизмом, навязанным против ее согласия. Считаем созыв специальной сессии и принятие резолюции о создании комиссии экспертов попыткой найти альтернативный способ вмешательства во внутренние дела государства», — значится в пресс-релизе.

Press Statement 17 December 2021 pic.twitter.com/YVREKOjjAt — MFA Ethiopia???????? (@mfaethiopia) December 17, 2021

Правительство Эфиопии выразило признательность странам, которые проявили солидарность и оказали поддержку во время голосования. Чиновники Аддис-Абебы намерены и дальше выполнять обязательства по соблюдению норм международного права.

«Больше никаких двойных стандартов, односторонних принудительных мер, вмешательства во внутренние дела под предлогом защиты прав человека», — заключили сотрудники внешнеполитического ведомства африканской республики.

С инициативой проведения специальной сессии СПЧ выступили страны Европейского союза, Великобритания, Япония, Украина, а также США, Канада и Австралия.

Ранее стало известно, что Госдепартамент Соединенных Штатов Америки осудил преступления сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Произошло это после ряда поражений радикалов в боях с национальной армией Эфиопии.