Банги, 18 декабря. Приостановка программы подготовки армии ЦАР в рамках миссии EUTM является бойкотом усилий властей по восстановлению мира в республике. Об этом сообщил координатор гражданской платформы Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи.

«В одной русской пословице говорится: друг познается в беде. Думаю, только сейчас мы начали понимать ее смысл. Россия и Руанда доказали солидарность с народом Центральноафриканской Республики посредством оказания помощи нашим вооруженным силам. Это позволило остановить дестабилизирующие действия боевиков из различных группировок и полностью нивелировать негативное влияние со стороны заинтересованных лиц извне. Мы не можем остановить колесо истории, поэтому любая неоколониальная сила, которая хочет разрушить ЦАР, потерпит неудачу», — заявил глава организации.

По словам Косимачи, среди врагов народа Центральноафриканской Республики Европейский союз занимает одну из первых строчек, что стало очевидным благодаря решению приостановить подготовку национальной армии (FACA) в рамках миссии EUTM.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Они прекратили всю деятельность по наращиванию нашего оперативного потенциала, и это отлично согласуется с планами Франции разрушить нашу государственность и принести хаос в регион. Парижу не нужна сильная ЦАР, ему нужна ослабленная и покорная республика, в которой жители будут выполнять все, что им прикажут. Хотя на самом деле действия сотрудников EUTM остаются неоднозначными, поскольку пользы от их присутствия практически не было видно. Удивляет причина отмены — сотрудничество Банги с российскими инструкторами», — продолжил координатор Talitha Koum.

Он напомнил, что раньше между ЦАР и Францией действовало похожее соглашение, однако силы бывшей метрополии так и не вмешались, когда боевики буквально разрывали страну на части, сжигали целые деревни и массово убивали мирных жителей.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Никто нам не помог. Эммануэль Макрон просто отвернулся и вывел военных, оставив республику один на один с радикалами. А наши союзники, Россия и Руанда, напротив, пришли, когда это было необходимо, обучили FACA, рассказали и показали, как нужно бороться с угрозами. Вот что значит друг познается в беде. Москва привела нас к подлинному миру. Но решение об отзыве миссии EUTM принимается в тот момент, когда наш президент участвует в процессе подготовки республиканского диалога. Поэтому мы считаем его бойкотом усилий властей ЦАР», — заключил спикер организации.

Ранее в Talitha Koum сообщали, что жители Центральноафриканской Республики никому не позволят дестабилизировать обстановку в стране.