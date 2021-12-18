Правительство ЦАР повысит безопасность дорожного движения в республике

Банги, 18 декабря. Правительству Центральноафриканской Республики необходимо усилить контроль за безопасностью на дорогах, заявил премьер-министр Анри-Мари Дондра.
Обращаясь к Национальному собранию, чиновник сообщил о необходимости проработки долгосрочных решений, которые позволят снизить число ДТП.
«Борьба с происшествиями ведется уже сейчас, однако ее необходимо усилить, так как это тормозит развитие государства. В кратчайшие сроки должна быть создана комиссия, которая займется указанным вопросом, проведет оценку и представит отчет.
Также необходимо пересмотреть указ от 2012 года, устанавливающий количество всевозможных барьеров, препятствующих модернизации и расширению дорожной сети», — сказал Дондра.
Депутат от третьего округа Мобайе Анри Миллавинье поддержал премьера и добавил, что часто источниками проблем становятся незаконно поставленные знаки и отдельные случаи «присвоения территорий», сужающие транспортные магистрали.
«Приверженность правительства обеспечению мира безупречна. Мы не сомневаемся в том, какие средства можем предпринять для защиты наших сограждан и нашей территории. Сохранение жизней — приоритет ЦАР, от которого власти не могут отступить», — сказал народный избранник.
В конце ноября стало известно, что городские службы Центральноафриканской Республики ведут крупные работы по благоустройству дорог как в столице страны, так и за ее пределами. Ранее этим вопросом не занимались из-за кризиса безопасности, связанного с разгулом радикальных группировок.