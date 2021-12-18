Правительство ЦАР повысит безопасность дорожного движения в республике

Банги, 18 декабря. Правительству Центральноафриканской Республики необходимо усилить контроль за безопасностью на дорогах, заявил премьер-министр Анри-Мари Дондра.

Обращаясь к Национальному собранию, чиновник сообщил о необходимости проработки долгосрочных решений, которые позволят снизить число ДТП.

«Борьба с происшествиями ведется уже сейчас, однако ее необходимо усилить, так как это тормозит развитие государства. В кратчайшие сроки должна быть создана комиссия, которая займется указанным вопросом, проведет оценку и представит отчет.

Также необходимо пересмотреть указ от 2012 года, устанавливающий количество всевозможных барьеров, препятствующих модернизации и расширению дорожной сети», — сказал Дондра.