Власти ЦАР усилят безопасность префектуры Нана-Мамбере на западе республики

Банги, 18 декабря. Власти префектуры Нана-Мамбере на западе Центральноафриканской Республики обратились к правительству с просьбой обеспечить безопасность коридоров перегона скота в сухой сезон. Об этом сообщило издание Ndjoni Sango.

«Руководство региона попросило министра обороны ЦАР Клода Рамо Биро усилить военный контингент в провинции, тем самым повысив уровень защиты фермеров, перегоняющих стада животных. Каждый сезон путь, по которому идут скотоводы, находится под угрозой со стороны группировок боевиков, и поэтому необходимо принять меры по их защите. От этого зависит экономика страны», — пишут сотрудники СМИ.

По словам журналистов, в коммуне Бессон, где располагаются основные магистрали передвижения животных, действуют радикалы 3R. Их присутствие пугает местное население, вынуждая гражданских прятаться каждый раз, когда они слышат звук приближающихся мотоциклов.

Федеральное агентство новостей / Алексей Хмелев

«В коридорах перемещения действительно может быть опасно, поэтому министр обороны должен сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту заводчиков. Огромную помощь в этом деле могут оказать армия и полиция, сотрудники которых прошли обучение у российских инструкторов», — заявил мэр Амаду Фарику.

В настоящее время наступает сухой сезон, соответственно, возобновляется перегон скота в области, богатые свежей травой и водой. Однако вместе с этим активизируются и радикальные формирования, члены которых начинают нападать на жителей, пытаясь отнять животных.

В конце ноября центральноафриканские фермеры из общины фулани пожаловались на регулярные нападения боевиков Али Дарассы.