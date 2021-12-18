Власти ЦАР усилят безопасность префектуры Нана-Мамбере на западе республики

Банги, 18 декабря. Власти префектуры Нана-Мамбере на западе Центральноафриканской Республики обратились к правительству с просьбой обеспечить безопасность коридоров перегона скота в сухой сезон. Об этом сообщило издание Ndjoni Sango.
«Руководство региона попросило министра обороны ЦАР Клода Рамо Биро усилить военный контингент в провинции, тем самым повысив уровень защиты фермеров, перегоняющих стада животных.
Каждый сезон путь, по которому идут скотоводы, находится под угрозой со стороны группировок боевиков, и поэтому необходимо принять меры по их защите. От этого зависит экономика страны», — пишут сотрудники СМИ.
По словам журналистов, в коммуне Бессон, где располагаются основные магистрали передвижения животных, действуют радикалы 3R. Их присутствие пугает местное население, вынуждая гражданских прятаться каждый раз, когда они слышат звук приближающихся мотоциклов.
«В коридорах перемещения действительно может быть опасно, поэтому министр обороны должен сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту заводчиков. Огромную помощь в этом деле могут оказать армия и полиция, сотрудники которых прошли обучение у российских инструкторов», — заявил мэр Амаду Фарику.
В настоящее время наступает сухой сезон, соответственно, возобновляется перегон скота в области, богатые свежей травой и водой. Однако вместе с этим активизируются и радикальные формирования, члены которых начинают нападать на жителей, пытаясь отнять животных.
В конце ноября центральноафриканские фермеры из общины фулани пожаловались на регулярные нападения боевиков Али Дарассы.