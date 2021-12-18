Французские военнослужащие готовят чадских наемников и боевиков CPC для вторжения в ЦАР

Банги, 18 декабря. Радикалы центральноафриканского конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) вместе с чадскими наемниками концентрируются на границе двух государств. Их подготовкой занимаются кадровые военнослужащие Нджамены и французские специалисты, сообщает издание Le Potentiel Centrafricain.

«Боевики ЦАР скрываются на территории соседней страны, чтобы получить тяжелое вооружение, поставляемое Европой. При поддержке некоторых организаций в субрегионе они тренируются в лагере недалеко от Среднего Сидо», — подчеркнули сотрудники СМИ.

Источники издания утверждают, что среди радикалов находится огромное количество чадских наемников. При этом часть из них являются кадровыми военнослужащими. Они тренируют членов бандформирования, готовят диверсионные группы, обучают минно-взрывному делу.

«Командование осуществляется французскими специалистами. Таким образом территория, примыкающая к Среднему Сидо, является местом скопления боевиков, планирующих новое вторжение в ЦАР. Ситуация отражает стремление Парижа и Нджамены дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике и свергнуть Фостен-Арканжа Туадера за сближение с Россией», — продолжают журналисты.

defense.gouv.fr / État-major des armées / Ministère de la Défense

В настоящее время, по данным разведки ЦАР, экс-президент Франсуа Бозизе совершает «турне» по городам Чада и проводит вербовку жителей в ряды бандформирований. Предпочтение отдается молодежи, не имеющей жизненных перспектив.

«По этой причине международное сообщество должно осудить главарей боевиков, а также помогающую им Францию. Они подрывают усилия Туадера по обеспечению мира и развития республики. То, что происходит на границе, внимательно отслеживается властями в Банги, особенно командованием национальных вооруженных сил, а также их союзниками из России и Руанды», — заключили в Le Potentiel Centrafricain.

В конце ноября стало известно, что власти Чада построили временную военную базу в четырех километрах к северо-западу от центральноафриканской деревни Средний Сидо. В настоящее время там происходит концентрация радикалов.