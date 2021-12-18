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Внедорожник миротворцев ООН сбил водителя мототакси в столице ЦАР

Весь мир
Внедорожник миротворцев ООН сбил водителя мототакси в столице ЦАР
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 18 декабря. Миротворцы ООН в очередной раз устроили ДТП в столице Центральноафриканской Республики. У здания министерства иностранных дел автомобиль многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) сбил мотоциклиста, сообщает Revue Centrafricaine.

По данным журналистов, инцидент произошел на проспекте Мучеников. Водитель внедорожника Организации Объединенных Наций отвлекся и снес стоящий на обочине двухколесный транспорт.

«Пострадал центральноафриканец, который управлял мотоциклом. На месте происшествия много крови, раненый в тяжелом состоянии доставлен в больницу, в настоящее время за его жизнь борются врачи», — отмечают сотрудники Revue Centrafricaine.

Инцидент вызвал очередную волну возмущения у жителей Банги. Как предполагают в СМИ, главный город страны ожидает новая волна протестов против присутствия миротворцев. Последние довольно часто становятся участниками ДТП, в которых страдает и гибнет население.

Внедорожник миротворцев ООН сбил водителя мототакси в столице ЦАР
wikipedia.org / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Первого ноября 2021 года водитель МИНУСКА, скрываясь от охраны президентского дворца, сбил 15-летнюю Люмьер Диалло Мирей. Ее тело протащило под машиной около 20 метров, а девушка получила несовместимые с жизнью ранения. Контингент международной организации не стал оказывать помощь и просто уехал на базу ООН.

Произошедшее привело к тому, что население Банги практически каждый день устраивало массовые акции протеста, митинги и демонстрации, направленные против присутствия «голубых касок» в республике, требуя наказать виновных.

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