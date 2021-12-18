ВС Индии успешно испытали способную нести ядерный заряд баллистическую ракету

Нью-Дели, 18 декабря. Вооруженные силы Индии провели успешные испытания баллистической ракеты нового поколения Agni P, которая способна нести ядерный заряд. Об этом сообщает пресс-служба индийского оборонного ведомства.

Запуск был произведен с военного полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Одиша. Полет ракеты соответствовал заданной траектории, благодаря чему все цели испытаний были достигнуты.

«Agni P представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с двойной дублирующей системой навигации и наведения. Это второе летное испытание подтвердило надежность всех передовых технологий, интегрированных в систему», — говорится в сообщении.

Ранее индийские военные испытали авиационную версию крылатой ракеты BrahMos. Запуск осуществлялся с истребителя Су-30МКИ. Ракета прошла по заданной траектории, успешно поразив учебную цель. BrahMos способна развивать скорость 2,8 Маха. Радиус действия ракеты достигает 300 километров.