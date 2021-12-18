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Президент ЦАР призвал мировых лидеров к глобальной солидарности

Весь мир
Президент ЦАР призвал мировых лидеров к глобальной солидарности
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Дубай, 18 декабря. Только глобальная солидарность народов и лидеров всех стран позволит заложить основу для стабильного будущего человечества. Такое мнение высказал президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера во время посещения Dubai Expo 2020 в ОАЭ.

По словам сотрудников Le Potentiel Centrafricain, лидер африканского государства чтит и высоко ценит взаимодействие с властями Объединенных Арабских Эмиратов.

«Фостен-Арканж Туадера всегда предпочитал дипломатическое разнообразие в мире, где необходима солидарность. Ни для кого не секрет, что в наши дни мир развивается быстрыми темпами, и совместные действия во имя стабильности и постоянного развития человечества должны осуществляться на основе широкого списка участников.

Президент ЦАР утверждает, что мы должны размышлять, находить решения глобальных проблем безопасности, здравоохранения и климата, так как они могут иметь катастрофические последствия для людей и планеты», — приводят сотрудники СМИ слова лидера.

Президент ЦАР призвал мировых лидеров к глобальной солидарности
pixabay.com /

Глава Центральноафриканской Республики добавил, что в настоящее время мир страдает от всевозможных военных конфликтов, пандемии коронавирусной инфекции, которая продолжает распространяться с новыми, более опасными штаммами.

«Человечеству необходимо справиться с глобальными угрозами, поэтому я говорю о всеобъемлющей солидарности, построении стабильного общества, мобилизации умов. Это сделает планету местом, где все люди могут жить независимо от континента или цвета кожи», — сказал Туадера.

Ранее лидер ЦАР обсудил с шейхами ОАЭ укрепление делового сотрудничества между странами.

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президент африка цар туадера глобальная стабильность
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