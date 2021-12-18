«Физкульт-привет». Баскетбольные рекорды, футбольная жеребьевка и бой с мэром

Новый выпуск передачи «Физкульт-привет» не только расскажет об интересных новостях из мира спорта, но и даст вам заряд хорошего настроения.

На этой неделе праздник прошел на улице баскетболистов. Стефен Карри установил исторический рекорд. Спортсмен забил 2974-й трехочковый и опередил Рэя Аллена. Разыгрывающий «Голден Стэйт» уже получил пиццу с изображением счастливого числа.

Футбольные фанаты тоже не скучали. На их глазах прошла жеребьевка в Лигу Наций. Россияне узнали, с кем будет играть сборная под предводительством Валерия Карпина. Но не обошлось и без курьезов. Главным героем заголовков мировой прессы внезапно оказался Андрей Аршавин.

В последнее время объединяющим звеном спорта и политики почему-то стали бои по правилам MMA. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали о захватывающем поединке депутата Виталия Милонова и актера Никиты Джигурды В этот раз новости из солнечной Бразилии. Там на ринг вышел мэр города Борба и бывший советник.

О том, какие рекорды поставили российские хоккеисты, вы узнаете в новом эпизоде передачи «Физкульт-привет».