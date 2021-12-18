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Композитор Алексей Карпов умер на 59-м году жизни из-за COVID-19

Общество
Композитор Алексей Карпов умер на 59-м году жизни из-за COVID-19
pixabay.com

Москва, 18 декабря. Российский кинокомпозитор Алексей Карпов умер в возрасте 58 лет. Об этом в своем аккаунте Facebook рассказал продюсер, сценарист Виктор Будилов.

Зрительской аудитории умерший был известен по работе над музыкальным сопровождением к российскому сериалу «Морские дьяволы». Карпова умер от последствий коронавирусной инфекции.

«Алексей Карпов, композитор проекта «Морские дьяволы» и многих других наших фильмов, умер сегодня», — написал Будилов.

Недавно народный артист России, кинокомпозитор и певец Александр Градский умер из-за инфаркта мозга на 73-м году жизни. Исполнитель хитовой песни «Как молоды мы были» был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

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смерть карпов COVID-19 морские дьяволы
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