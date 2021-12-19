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Электричество в сирийской Хасаке восстановлено спустя день после нападения протурецких боевиков

Весь мир
Электричество в сирийской Хасаке восстановлено спустя день после нападения протурецких боевиков
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Хасака, 18 ноября. Электричество было восстановлено в сельской местности сирийской провинции Хасака. Рабочие устранили повреждения высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 66 кВ, питающей электрическую станцию в населенном пункте Телль Тамр, которая вышла из строя вследствие военных действий со стороны лояльных Турции боевиков.

Директор электрической компании Хасаки Анвар Аукла сообщил корреспонденту SANA, что объект вернулся к работе. По его словам, это уже вторая атака за неделю, когда ЛЭП были повреждены.

Специалист также указал на сложность работы ремонтной бригады, поскольку линии электропередачи расположены на границе соприкосновения между силами Сирийской Арабской Армии (САА) и районами дислокации радикалов, поддерживаемых Анкарой.

В пятницу протурецкие силы обстреляли артиллерийскими снарядами ряд населенных пунктов близ города Телль Тамр, что и привело к перебоям с электричеством.

Располагающиеся в регионе бандформирования неоднократно атаковали деревни и жилые районы в провинциях Алеппо, Хасака и Ракка, что приводило к человеческим жертвам и ущербу государственной и частной собственности.

В конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о военных операциях в регионе, предупредил, что Анкара не собирается пускать ситуацию в Сирии на самотек. По словам политика, армия его страны может применить тяжелое вооружение против САА в Идлибе. Кроме того, ранее турецкое руководство вело подготовку к новому наступлению на позиции проамериканской курдской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС), входящей в «Рабочую партию Курдистана» (РПК) и признанной турками террористическим объединением.

Жесткие заявления в отношении Вооруженных сил САР являются очередным проявлением агрессивной позиции Анкары, удерживающей приграничные территории на севере Сирии. Все контртеррористические операции ВС Турции проводились в арабской республике без разрешения официального Дамаска, а действия сотрудничающих с турками группировок носят незаконный характер.

Руководство Сирии многократно призывало своего соседа вывести войска. Как отмечает Дамаск, одна из главных причин продолжения эскалации конфликта в государстве — поддержка Анкарой террористических сил. Жители САР согласны с позицией своего правительства, поэтому регулярно выходят на митинги против турецкой агрессии.

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сирия турция хасака электричество лэп
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