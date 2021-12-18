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ВС Польши не смогли заменить советские зенитные самоходные установки «Шилка»

Армия
ВС Польши не смогли заменить советские зенитные самоходные установки «Шилка»
wikipedia.org  /  Sgt. Ryan Ward, U.S. Marine Corp / Общественное достояние

Варшава, 18 декабря. Зенитные самоходные установки "Шилка", модернизированные в ZSU-23-4MP Biała, продолжат службу в сухопутных войсках ВС Польши.

Варшава не смогла найти замену советским боевым машинам, поэтому решила модернизировать и переименовать их. Согласно новому контракту, имеющиеся на вооружение польской армии «Шилки» будут проходить ремонт и техобслуживание. Подобные меры помогут сохранить боеспособное состояние техники.

Усовершенствованные машины получили современные средства обнаружения целей, цифровое оборудование и новую систему связи. Также ZSU-23-4MP Biała оснастили пусковыми установками Grom, которые являются модернизацией российского комплекса «Игла».

Ранее сообщалось, что польский солдат, служивший на границе с Белоруссией, попросил политического убежища в республике. Он заявил, что не согласен с политическим курсом Варшавы.

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