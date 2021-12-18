ВМФ РФ получит морскую платформу для базирования палубных беспилотников

Москва, 18 декабря. В России ведется разработка морской платформы для базирования тактических и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли РФ.

Платформа будет способна нести средние и легкие БПЛА вертолетного и самолетного типа, которые могут применяться в прибрежной полосе и на открытых морских просторах, передает ТАСС.

«У нас сейчас ведется проектирование для ВМФ многоцелевой платформы, которая будет нести на борту значительное количество тактических беспилотников и непилотируемых аппаратов с разведывательными возможностями», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что экипаж фрегата Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Ракета успешно поразила цель, которая находилась на полигоне Чижа в Архангельской области, передает RT.