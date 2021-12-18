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Три французских истребителя Rafale будут переданы Индии в феврале 2022 года

Армия
Три французских истребителя Rafale будут переданы Индии в феврале 2022 года
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Нью-Дели, 18 декабря. Военно-воздушные силы Индии получат в феврале 2022 года очередную партию из трех истребителей Rafale, заказанных во Франции. Об этом заявил главный маршал индийской авиации Вивек Рам Чаудхари.

По его словам, после трех самолетов, согласно имеющимся договоренностям, Париж должен быть передать Нью-Дели только один истребитель.

«Мы благодарны им (Франции. — Прим. ФАН) за своевременные поставки. Вы знаете, что контракт был на 36 самолетов, 32 из которых уже поставлены. Из остальных четырех три прибудут вовремя — в феврале», — подчеркнул Чаудхари.

Индийский маршал также указал, что Нью-Дели попросил французских инженеров внести специальные улучшения в последний Rafale. Поэтому он будет передан индийским ВВС только после проведения испытаний.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Индия входит в список претендентов на поставку российских ЗРК С-500 — Москва не откажется от обсуждения подобного запроса.

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франция индия истребители
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