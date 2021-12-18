Политолог Чаплыга предсказал резкую смену курса Украины в сторону России

Киев, 18 декабря. Россия больше не заинтересована в поддержании не только политических, но и экономических связей с Украиной. Однако сам Киев, который и спровоцировал разрыв отношений двух стран, может совсем скоро кардинально изменить свою позицию.

Такое мнение высказал известный украинский политолог Михаил Чаплыга. Эксперт отметил, что РФ на официальном уровне фактически отказалась от сотрудничества с соседней страной, и Незалежной это не сулит ничего хорошего.

«Я обращу ваше внимание на очень важную вещь. На то, что заявили в Российской Федерации. Они заявили о том, что все связи с Украиной уже разорваны, отрублены все капилляры. К чему я веду? Это говорит о том, что Россия готова отдать Украину в экономическом плане на разграбление Великобритании и США. Забирай, грабь — это твое», — заявил Чаплыга в эфире канала UKRLive.

Политолог уверен, что теперь Украина интересует Россию исключительно в контексте собственной геополитической и военной безопасности. В первую очередь, об этом свидетельствуют итоги недавних переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, а также открытое требование Москвы не принимать Незалежную в НАТО.

Федеральное агентство новостей /

«Россию теперь интересует Украина только как геополитическая дистанция, как буферная зона — все. А так — хоть задушите всех этих украинцев в своих объятиях. Русским уже все равно, что тут происходит, их интересует только дистанция», — объяснил аналитик.

Эксперт подчеркивает, что в сложившейся ситуации виноват в первую очередь сам Киев, который последние семь лет вел крайне агрессивную антироссийскую политику и планомерно разрывал все связи между двумя государствами. Однако, как считает Чаплыга, совсем скоро ситуация может обернуться таким образом, что самой Украине придется просить о сотрудничестве с Россией. А вот согласится ли РФ в таком случае идти на контакт — большой вопрос.

«За эти семь лет мы сами обрубили все, что есть. И я боюсь, что пройдет еще полгода максимум, и на Украине поменяется риторика. И уже украинская власть будет бегать с флагами — давайте дружить экономически с Россией. Вот увидите, полгода пройдет буквально», — уверен политолог Михаил Чаплыга.

Политолог Дмитрий Василец ранее указал на истинную цель Запада на Украине. Василец уверен, что в конечном итоге все действия США и ЕС направлены на то, чтобы максимально сократить численность населения Украины.