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Defense News: в Лондоне разочарованы докладом комитета обороны о состоянии ВМС Британии

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 21:03
Армия
Defense News: в Лондоне разочарованы докладом комитета обороны о состоянии ВМС Британии
Global Look Press  /  Vickie Flores/Keystone Press Agency

Лондон, 18 декабря. Комитет по вопросам обороны при британском парламенте проанализировал состояние Королевского флота и пришел к неутешительным выводам. Лондон может полагаться только на флот своих союзников, о чем сообщило издание Defense News.

Состояние британского боевого флота оставляет желать лучшего, что показал доклад аналитиков от комитета по вопросам обороны. Издание Defense News указало, что в парламенте отчетом были недовольны и отметили, что Королевскому флоту недостает малых кораблей и субмарин. Из-за проблем с финансированием старые корабли уходят на пенсию, но на замену им ничего не успевают построить.

В действующем составе Королевские ВМС сильно зависят от своих союзников. Оставшиеся у Лондона корабли обслуживают либо никак, либо недостаточно тщательно. Аналитики сравнили британский флот с дикобразом: тот может отбить у хищника желание его есть благодаря иголкам, но сам не способен ни на кого напасть.

«Британское правительство обязано предоставить финансирование, чтобы прекратить наконец это феерическое зрелище — могущественные боевые корабли, используемые для перевозки исключительно воздуха», — подытожили авторы доклада.

Ранее издание Sky News сообщило, что ВМС Британии не сочло большой утратой затонувший в Средиземном море истребитель F-35. В ноябре самолет рухнул в воду при взлете с палубы авианосца Queen Elizabeth. Пилота удалось спасти, и командование авианосца осталось довольно быстрой реакцией личного состава на ЧП.

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вмс британии Королевский флот defense news
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