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Пресс-секретарь МИД Армении Унанян сообщил об избрании представителя в диалоге с Турцией

Политика
Пресс-секретарь МИД Армении Унанян сообщил об избрании представителя в диалоге с Турцией
mfa.am  /  Пресс-служба МИД Армении

Ереван, 18 декабря. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваган Унанян сообщил, что республика определилась с кандидатурой представителя в диалоге с Турцией. Об этом он написал в Facebook.

Руководитель турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 13 декабря сообщил, что такого представителя назначит и Ереван, и Анкара. Это нужно для обсуждения шагов по нормализации двусторонних отношений.

«Спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет заместитель председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян», — уточнил Унанян.

Турецко-армянская граница закрылась в 1993 году по инициативе последней. Сейчас дипломатические отношения между двумя государствами отсутствуют.

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Все новости / Политика / Пресс-секретарь МИД Армении Унанян сообщил об избрании представителя в диалоге с Турцией
Армения турция мид
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