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Поклонников «Ледникового периода» возмутили слитые в Сеть итоги шоу

Шоу-бизнес
Поклонников «Ледникового периода» возмутили слитые в Сеть итоги шоу
instagram.com  /  @jmedvedevaj

Москва, 18 декабря. Зрители шоу «Ледниковый период» остались недовольны результатами сезона, которые опубликовали в Сети. Неподтвержденная информация о победителях проекта вызвала возмущение поклонников.

Многие зрители с нетерпением ждут, чем завершится актуальный сезон «Ледникового периода». Однако официальные итоги станут известны только в начале января, когда в эфире покажут полуфинал и финал шоу.

Пока же у поклонников проекта есть возможность ознакомиться с предполагаемыми результатами. Согласно информации, опубликованной в Сети, третье место сезона разделят сразу три пары: звезда TikTok Даня Милохин и Евгения Медведева, актриса Агата Муцениеце и Александр Энберт, а также актер Кирилл Зайцев и Оксана Домнина, пишут Невские Новости.

Такой итог не понравился поклонникам Медведевой и Муцениеце. По мнению почитателей таланта актрисы, она показала ощутимый прогресс на шоу.

Поклонников «Ледникового периода» возмутили слитые в Сеть итоги шоу
Prt Scr youtube.com / Agata Muceniece

Если верить слитым в Сеть результатам, второе место достанется актеру Ивану Колесникову и супруге ведущего «Ледникового периода» Алексея Ягудина Татьяне Тотьмяниной. Лидерами же предполагаемо должны стать актер Федор Федотов и Татьяна Волосожар. Многие зрители остались недовольны таким итогом.

«На первом должны быть Женя с Даней! Второе место очень даже заслуженно Тотьмяниной отдали! А остальные вообще не интересны!»;

«Вытянули все-таки Таню в угоду Ягудину? Ничего против не имею. Просто однотипные номера ставили. Скучное катание»;

«Жаль, что затирают хорошие пары в угоду блатным», — возмущаются поклонники проекта в соцсетях.

Ранее Агата Муцениеце рассказала о гонорарах участников «Ледникового периода». Актриса отметила, что звезды и спортсмены получают деньги только за выступления, а за тренировки им не платят.

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