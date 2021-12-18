Российский Ил-78 попал в десятку самых популярных самолетов-заправщиков в мире

Москва, 18 декабря. Ведущий профильный журнал Flight Global составил рейтинг самых популярных самолетов-заправщиков в мире и шестую строчку в десятке лучших занял российский Ил-78.

Согласно отчету, по состоянию на декабрь 2021 года в мире находилось в строю около 40 единиц Ил-78, среди которых доля российских машин от общемирового парка составила четыре процента. Первое место в рейтинге досталось американским самолетам-заправщикам КС-135 (415 машин, 51%), вторую строчку заняли С-130 Hercules (188 единиц, 23%), а на третьем расположились «заправщики», созданные на базе авиалайнера Boeing 767 (58 машин, 7%).

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Накануне истребители Су-30СМ авиаполка Западного военного округа отработали тренировки по поиску и уничтожению самолетов условного противника на учениях в Курской области, передает RT.