Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 22:32
22:25
Общество
Инфекционист Мескина: потеря аппетита может указывать не только на омикрон-штамм
22:15
Общество
Психолог Розенберг посоветовала ловить снежинки ртом для борьбы с новогодней депрессией
22:00
Весь мир
Пять человек погибли при лобовом столкновении грузовых поездов на западе Ганы
21:59
Общество
Разоблачение «теории заговора»: как «Фонтанка» обвинила ФАН в соавторстве письма Краско
21:54
Весь мир
Эфиопия обвинила Совет по правам человека ООН в посягательстве на суверенитет республики
21:53
Политика
Замглавы МИД России Грушко пригрозил НАТО режимом создания контругроз
21:51
Весь мир
Talitha Koum: Евросоюз мешает властям ЦАР восстановить мир и стабильность в республике
21:46
Весь мир
Правительство ЦАР повысит безопасность дорожного движения в республике
21:42
Весь мир
Власти ЦАР усилят безопасность префектуры Нана-Мамбере на западе республики
21:39
Весь мир
Французские военнослужащие готовят чадских наемников и боевиков CPC для вторжения в ЦАР
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российский Ил-78 попал в десятку самых популярных самолетов-заправщиков в мире

Армия
Российский Ил-78 попал в десятку самых популярных самолетов-заправщиков в мире
ilyushin.org

Москва, 18 декабря. Ведущий профильный журнал Flight Global составил рейтинг самых популярных самолетов-заправщиков в мире и шестую строчку в десятке лучших занял российский Ил-78.

Согласно отчету, по состоянию на декабрь 2021 года в мире находилось в строю около 40 единиц Ил-78, среди которых доля российских машин от общемирового парка составила четыре процента. Первое место в рейтинге досталось американским самолетам-заправщикам КС-135 (415 машин, 51%), вторую строчку заняли С-130 Hercules (188 единиц, 23%), а на третьем расположились «заправщики», созданные на базе авиалайнера Boeing 767 (58 машин, 7%).

Ранее сообщалось, что авиастроительная корпорация Chengdu Aircraft Industrial Group наращивает темпы выпуска истребителей пятого поколения Chengdu J-20 для Народно-освободительной армии Китая.

Накануне истребители Су-30СМ авиаполка Западного военного округа отработали тренировки по поиску и уничтожению самолетов условного противника на учениях в Курской области, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Российский Ил-78 попал в десятку самых популярных самолетов-заправщиков в мире
рейтинг ил-78 самолеты-заправщики
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать