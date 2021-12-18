Продюсер Ким заявил, что Волочкова была не в себе на съемках шоу «Бар в большом городе»

Москва, 18 декабря. Продюсер юмористического проекта «Бар в большом городе» Михаил Ким высказался о поведении балерины Анастасии Волочковой, принявшей участие в одном из выпусков YouTube-шоу.

Ким не хотел публиковать эпизод с Вилочковой на канале, но позднее было решено сделать его доступным по подписке. При этом продюсер сам не понимает, как танцовщица попала в проект.

«Она правда немного не в себе. Не знаю, это считается оскорблением? Глядя на то, как она строит свою мысль, разговаривает, становится страшновато», — поделился Ким.

В шоу Волочкова якобы появилась в нетрезвом состоянии. Звезда едва не сорвала съемки программы, критикуя сотрудников Большого театра, откуда уволилась со скандалом.

«Эти уроды из Большого театра хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку, а выперли в королевский Альберт-холл в Лондоне. Меня взяли туда танцевать», — утверждала балерина.

Танцовщица также осудила руководство театра за неадекватную ценовую политику. По мнению артистки, проще слетать на Мальдивские острова, чем сходить всей семьей на балет, пишет «СтарХит».

Ранее нарколог Эркен Иманбаев заявил, что Волочкова производит приятное впечатление и не похожа на больного алкоголизмом. При этом звезда иногда уходит в запои. Сама танцовщица была не согласна с мнением эксперта.