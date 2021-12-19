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Коммунальщики Петербурга могли использовать некачественные реагенты для борьбы со снегом

Общество
Коммунальщики Петербурга могли использовать некачественные реагенты для борьбы со снегом
Федеральное агентство новостей  / 

Петербургские чиновники заявили, что реагенты могут нанести ущерб природе, однако грамотное использование качественных средств может быть и безопасным. Только к делу нужно подойти с умом. Об этом в комментарии ФАН заявил политик и юрист Никита Ляховецкий.

Несколько дней назад вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий рассказал, что в городе при уборке снега не используют реагенты, которые ускоряют процесс очищения улиц. Заявление противоречивое, так как горожане неоднократно отмечали, что из-за применения этих средств под ногами образуется не просто снег, а вязкая жижа, которая, высыхая, оставляет белые кристаллические следы на обуви. Это может свидетельствовать об использовании реагентов, причем плохого качества.

Эколог и член центрального совета партии «Альянс зеленых» Сергей Грибалев в интервью Peterburg News опроверг слова вице-губернатора. Он считает, что в Северной столице до сих пор используют реагенты для обработки дорог и пешеходных зон, что подтвердили взятые им ранее пробы. Кроме того, эколог возмутился, что коммунальщики сваливают грязный снег прямо на газоны.

«Понимаете, в чем циничность ситуации? Они сложили эти кучи на берегу нашей водной артерии, зная заранее, а если не знали, то это полная некомпетентность, что сейчас будет оттепель. И вся вот эта куча, вся эта грязь, соль, которая там содержится, все реактивы сейчас пойдут в Неву», — сказал Грибалев.

Коммунальщики Петербурга могли использовать некачественные реагенты для борьбы со снегом
Федеральное агентство новостей /

Политик Никита Ляховецкий в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что применение реагентов, равно как и игнорирование такого способа, тормозит уборку снега в Санкт-Петербурге. По мнению собеседника издания, необходимо применять реагенты, но делать это нужно с умом, тогда они будут не опасны.

«Грамотное использование реагентов хорошего качества не только безопасно, но и позволяет качественно очистить город и сделать его комфортным для жизни», — заключил он.

Отметим, что улицы Северной столицы уже более двух недель утопают в снегу. Кроме того, с крыш падают глыбы льда, создавая травмоопасные ситуации. Несмотря на это, команда губернатора Александра Беглова регулярно отчитывается о проделанной работе, а люди продолжают жить в ужасающих условиях, рискуя здоровьем и попадая в ДТП.

Коммунальщики Петербурга могли использовать некачественные реагенты для борьбы со снегом
Федеральное агентство новостей /

Ранее сообщалось, что петербуржцы в соцсетях возложили ответственность за пожар на «Северной верфи» на власти города. Порция критики досталась губернатору Александру Беглову.

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