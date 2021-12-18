Der Spiegel: американский генерал предложил усилить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии

Берлин, 18 декабря. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил союзникам увеличить численность военного контингента в Румынии и Болгарии. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Согласно информации издания, американский генерал выступил с такой инициативой в ходе засекреченной видеоконференции с участием представителей стран Североатлантического альянса. Тед Уолтерс заявил о необходимости усилить присутствие сил НАТО в Румынии и Болгарии, как прежде это произошло в Прибалтике и Польше в рамках программы Enhanced Forward Presence.

МИД РФ недавно представил проекты договора России с США и другими странами НАТО. В одном из пунктов документа подчеркивается, что Североатлантический альянс должен гарантировать, что не продолжит расширяться на восток, а также откажет принимать Украину в состав военно-политического блока.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что представленные российским внешнеполитическим ведомством проекты являются важным шагом к установлению понимания между РФ и НАТО.