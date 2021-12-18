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Sohu: противоспутниковое оружие России обнажило огромную брешь в обороне США

Армия
Sohu: противоспутниковое оружие России обнажило огромную брешь в обороне США
pixabay.com

Пекин, 18 декабря. Российским военным удалось найти уязвимое место в космической обороне Соединенных Штатов. К такому выводу пришли эксперты китайского издание Sohu.

По их словам, Россия может воспользоваться огромной брешью в американской обороне, обеспечив себе преимущество над США в случае войны. Российские военные способны выводить из строя американские спутники, что обернется для Пентагона настоящей катастрофой, передает «ПолитРоссия».

Эксперты отметили, что Москва никогда не делала ставку на создание авианосных ударных групп и воздушных флотилий. Россия всегда уделяла большое внимание космическому вооружению, благодаря чему значительно обошла США в этой сфере.

«Очевидно, что Россия очень мудра. РФ, вероятнее всего, значительно обгоняет американцев в сфере космического вооружения», — говорится в публикации.

Так, новейший российский зенитный ракетный комплекс С-500 способен обнаруживать и уничтожать вражеские спутники. Кроме того, в арсенале распоряжении ВС РФ есть и другие инструменты для проведения боевых операций в космосе. В случае необходимости Москва может атаковать космические аппараты американских военных, что неминуемо приведет к поражению США.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская противоспутниковая система в ходе испытаний успешно поразила нефункционирующий космический аппарат «Целина-Д» на околоземной орбите. При этом он подчеркнул, что ранее подобные испытания уже проводили США, КНР и Индия, передает RT.

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россия сша китай космос оружие
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