Париж, 18 декабря. Запад избрал путь конфронтации с Россией, однако ему следует от этого отказаться. Такое мнение выразили читатели Le Figaro.

Пользователи Сети прокомментировали высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что страны G7 возмущены действиями Москвы. По ее словам, Россию ждут серьезные последствия в случае «вторжения» на Украину.

Ситуация вызвала неожиданную реакцию со стороны читателей. Комментаторы выступили с критикой в адрес западных стран после угроз России. По их словам, страны НАТО не предприняли никаких шагов для нормализации отношений РФ. Кроме того, пользователи осудили Запад за то, что он не обращает внимание на военные провокации Киева в Донбассе.

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Некоторые читатели заметили, что западные страны придерживаются конфронтации с Россией. Они лишь пытаются получить финансовую выгоду от обостренной ситуации на востоке Украины. При этом Москву беспокоят провокационные действия Киева в отношении Донбасса.

«Страны G7 не хотят ничего ни видеть, ни слышать. Они слепы к страданиям Донбасса. Им безразличны преступления киевского режима против своих граждан», — написал один из комментаторов.

«Эта русофобия уже поднадоела!», — добавил другой пользователь.

Кроме того, читатели посоветовали Западу отказаться от конфронтации с Россией. По их словам, следует наладить диалог Москвой и прекратить ей угрожать.

Ранее стало известно, что в Ливерпуле состоялись переговоры министров иностранных дел стран G7. Мероприятие началось с обсуждения России и Украины.