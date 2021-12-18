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Российский авторынок в 2022 году может уйти в минус

Экономика
Российский авторынок в 2022 году может уйти в минус
pixabay.com

Москва, 18 декабря. Автомобильный рынок РФ в 2022 году может сократиться на 5-7% после роста на 3% в текущем, говорится в базовом прогнозе агентства «Автостат».

Аналитики обратили внимание, что, если в 2019-2020 годах продажи новых машин росли, то во второй половине 2021 года наметился устойчивый тренд на их сокращение. В то же время средние цены на машины демонстрировали во втором полугодии активный рост.

Главной проблемой мирового рынка автомобилей является нехватка полупроводников. Кроме того, серьезно влияют на динамику продаж и сбои в логистических цепочках.

Прогнозы экспертов на 2022 год в основном не самые благоприятные. При этом некоторые специалисты ожидают, что итоговые показатели следующего года будут схожи с данными за 2021-й, поскольку во втором полугодии ситуация стабилизируется.

Впрочем, с чем соглашаются практически все аналитики, машины в России продолжат дорожать. Не исключено, что тенденция продлится до начала 2023 года.

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