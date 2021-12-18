Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 22:32
22:25
Общество
Инфекционист Мескина: потеря аппетита может указывать не только на омикрон-штамм
22:15
Общество
Психолог Розенберг посоветовала ловить снежинки ртом для борьбы с новогодней депрессией
22:00
Весь мир
Пять человек погибли при лобовом столкновении грузовых поездов на западе Ганы
21:59
Общество
Разоблачение «теории заговора»: как «Фонтанка» обвинила ФАН в соавторстве письма Краско
21:54
Весь мир
Эфиопия обвинила Совет по правам человека ООН в посягательстве на суверенитет республики
21:53
Политика
Замглавы МИД России Грушко пригрозил НАТО режимом создания контругроз
21:51
Весь мир
Talitha Koum: Евросоюз мешает властям ЦАР восстановить мир и стабильность в республике
21:46
Весь мир
Правительство ЦАР повысит безопасность дорожного движения в республике
21:42
Весь мир
Власти ЦАР усилят безопасность префектуры Нана-Мамбере на западе республики
21:39
Весь мир
Французские военнослужащие готовят чадских наемников и боевиков CPC для вторжения в ЦАР
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В преддверии Нового года в Турции возросло число случаев отравления контрафактным алкоголем

Весь мир
В преддверии Нового года в Турции возросло число случаев отравления контрафактным алкоголем
pixabay.com  /  Engin_Akyurt

Стамбул, 18 ноября. Не менее 45 человек скончались в Турции за последние несколько дней в результате отравления контрафактным алкоголем. Такие данные сообщила турецкая редакция Deutsche Welle.

В Стамбуле, где зарегистрировано больше всего летальных случаев, в результате интоксикации погибли 22 человека, включая 11 иностранцев. При этом в больницах крупнейшего города Турции продолжают оставаться 16 пациентов, жизнь которых находится под угрозой, среди них пятеро — граждане других стран.

По числу смертей за Стамбулом следуют Газиантеп, Сивас и Кахраманмараш — в каждой из этих провинций зарегистрированы по четыре летальных случая. За последнюю неделю факты гибели в результате отравления некачественным алкоголем также отмечены в Аксарае, Ялове, Эрзинджане, Мерсине, Коджаэли, Зонгулдаке и Кайсери.

После роста смертельных случаев полицейские усилили контроль за контрафактной и самогонной выпивкой на территории страны, в рамках чего был проведен ряд спецопераций. Сотрудники правопорядка совершили рейды по адресам подпольных заводов, производящих спиртное, и пунктам продажи контрафактного алкоголя и этилового спирта.

В ходе единовременной операции, проведенной 16 ноября сотрудниками Главного управления полиции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью в 81 провинции, было изъято 84 467 литров поддельного алкоголя. В ходе облав были задержаны 85 человек.

В частности, во время рейда на склад в стамбульском районе Авджылар два человека были пойманы с поличным при изготовлении контрафакта. На допросе подозреваемые признались, что собирались выпустить к Новому году 7 150 литров суррогатных напитков. Было установлено, что преступники разливали этиловый спирт в бутылки, ничем не отличающиеся от оригинальных, и доставляли в разные пункты продажи.

Как быть?

По словам президента Ассоциации помощи продавцам винной и ликеро-водочной продукции Эрола Дюндара, ситуация становится особенно актуальной в преддверии Рождества и Нового года. Именно в это время повышается спрос на спиртное, и, соответственно, растет объем поддельных напитков на рынке.

«Цены на легально произведенный алкоголь высоки и труднодоступны, а также из-за того, что продажа запрещена после 22:00, у производителей контрафакта и повышается аппетит. Каждое Рождество выпускается слишком много фальшивого спиртного. Из-за этого число (отравлений. — Прим. ФАН) растет. Обычно такие инциденты случаются и в течение года, но их не затрагивают в прессе», — сказал он в комментарии для турецкой редакции издания Independent.

По мнению Дюндара, если государство будет придерживаться текущей ценовой политики, в республике рост смертности в результате отравления продолжится. Предприниматель также считает, что проверок, которые проводят специальные органы, недостаточно. Кроме того, в случае проведения инспекций удар приходится по владельцам магазинов, а не производителям и распространителям незаконной продукции.

«Если торговец продаст один алкогольный напиток после 22:00, он будет оштрафован на 73 320 лир (330 ооо рублей по нынешнему курсу — Прим. ФАН). Однако в период, когда продажи пользуются спросом, в отношении тех, кто продает поддельный алкоголь под лестницей и в интернете, нет достаточного контроля и давления», — отметил глава соответствующей ассоциации.

По словам Дюндара, главный способ предотвратить смертельные исходы — это, прежде всего, снижение акциза на алкоголь и отказ от проводимой ценовой политики. Поскольку в ситуации, когда нелегальная торговля поддельными и, соответственно, более дешевыми спиртными напитками процветает, государство само лишается средств.

Эту же точку зрения разделяет глава Конфедерации мелких предпринимателей и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен.

«Несмотря на то, что торговля этиловым спиртом, за редким исключением, полностью запрещена, на многих сайтах и в приложениях для социальных сетей он продолжает продаваться. Эти "торговцы смертью" влияют на жизнь граждан, а также наносят ущерб государству на миллиарды лир. С 2015 года по сегодняшний день государство понесло налоговые потери в размере около 9 млрд лир (40,65 млрд рублей по нынешнему курсу — Прим. ФАН)», — отметил он.

Напомним, что граждане РФ также становились жертвами распития некачественных спиртных напитков во время отпуска в Турции. Наиболее известный инцидент произошел в 2011 году, когда группа россиян отравилась поддельным алкоголем в Бодруме в ходе яхт-тура, организованного местной компанией. В результате интоксикации скончались пятеро туристов, еще десятки отдыхающих пережили тяжелое отравление.

Местные прокуроры предъявили шести турецким подданным обвинение в преднамеренном убийстве. Хозяин судна, на котором отдыхали пострадавшие, вместе с приятелями самостоятельно производил алкоголь и затем продавал его.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / В преддверии Нового года в Турции возросло число случаев отравления контрафактным алкоголем
алкоголь турция поддельный алкоголь
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать