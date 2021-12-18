В преддверии Нового года в Турции возросло число случаев отравления контрафактным алкоголем

Стамбул, 18 ноября. Не менее 45 человек скончались в Турции за последние несколько дней в результате отравления контрафактным алкоголем. Такие данные сообщила турецкая редакция Deutsche Welle.

В Стамбуле, где зарегистрировано больше всего летальных случаев, в результате интоксикации погибли 22 человека, включая 11 иностранцев. При этом в больницах крупнейшего города Турции продолжают оставаться 16 пациентов, жизнь которых находится под угрозой, среди них пятеро — граждане других стран.

По числу смертей за Стамбулом следуют Газиантеп, Сивас и Кахраманмараш — в каждой из этих провинций зарегистрированы по четыре летальных случая. За последнюю неделю факты гибели в результате отравления некачественным алкоголем также отмечены в Аксарае, Ялове, Эрзинджане, Мерсине, Коджаэли, Зонгулдаке и Кайсери.

Türkiye'de 10 ilde sahte içkiden zehirlenen 45 kişi öldü



En fazla ölüm 22 kişiyle İstanbul'da meydana geldi



Operasyonlarda yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındıhttps://t.co/yjnFK1T5sf — DW Türkçe (@dw_turkce) December 17, 2021

После роста смертельных случаев полицейские усилили контроль за контрафактной и самогонной выпивкой на территории страны, в рамках чего был проведен ряд спецопераций. Сотрудники правопорядка совершили рейды по адресам подпольных заводов, производящих спиртное, и пунктам продажи контрафактного алкоголя и этилового спирта.

В ходе единовременной операции, проведенной 16 ноября сотрудниками Главного управления полиции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью в 81 провинции, было изъято 84 467 литров поддельного алкоголя. В ходе облав были задержаны 85 человек.

В частности, во время рейда на склад в стамбульском районе Авджылар два человека были пойманы с поличным при изготовлении контрафакта. На допросе подозреваемые признались, что собирались выпустить к Новому году 7 150 литров суррогатных напитков. Было установлено, что преступники разливали этиловый спирт в бутылки, ничем не отличающиеся от оригинальных, и доставляли в разные пункты продажи.

SAHTE İÇKİDEN 6 İLDE 13 ÖLÜM



Sahte içki can almaya devam ediyor. 6 ilde metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümler 13'e yükseldi. İçişleri Bakanlığı bunun önüne geçmek için harekete geçti. Yurt genelinde "zehir operasyonu" yapıldı. pic.twitter.com/3e3PSTgWwX — 24 TV (@yirmidorttv) December 15, 2021

Как быть?

По словам президента Ассоциации помощи продавцам винной и ликеро-водочной продукции Эрола Дюндара, ситуация становится особенно актуальной в преддверии Рождества и Нового года. Именно в это время повышается спрос на спиртное, и, соответственно, растет объем поддельных напитков на рынке.

«Цены на легально произведенный алкоголь высоки и труднодоступны, а также из-за того, что продажа запрещена после 22:00, у производителей контрафакта и повышается аппетит. Каждое Рождество выпускается слишком много фальшивого спиртного. Из-за этого число (отравлений. — Прим. ФАН) растет. Обычно такие инциденты случаются и в течение года, но их не затрагивают в прессе», — сказал он в комментарии для турецкой редакции издания Independent.

По мнению Дюндара, если государство будет придерживаться текущей ценовой политики, в республике рост смертности в результате отравления продолжится. Предприниматель также считает, что проверок, которые проводят специальные органы, недостаточно. Кроме того, в случае проведения инспекций удар приходится по владельцам магазинов, а не производителям и распространителям незаконной продукции.

«Если торговец продаст один алкогольный напиток после 22:00, он будет оштрафован на 73 320 лир (330 ооо рублей по нынешнему курсу — Прим. ФАН). Однако в период, когда продажи пользуются спросом, в отношении тех, кто продает поддельный алкоголь под лестницей и в интернете, нет достаточного контроля и давления», — отметил глава соответствующей ассоциации.

Yüksek zam ve vergiler, sahte içkiye yönlendiriyor



????Artan fiyatlar ve yılbaşı talebi sahte içki üreticilerinin iştahını kabarttı



????Ucuz diye etil alkol yerine metil alkol kullanılıyor



????Sahte rakıyı kimse bakarak ayırt edemezhttps://t.co/CF0qwssqiG pic.twitter.com/n2v9YJFyg3 — Independent Turkish (@TurkishIndy) December 18, 2021

По словам Дюндара, главный способ предотвратить смертельные исходы — это, прежде всего, снижение акциза на алкоголь и отказ от проводимой ценовой политики. Поскольку в ситуации, когда нелегальная торговля поддельными и, соответственно, более дешевыми спиртными напитками процветает, государство само лишается средств.

Эту же точку зрения разделяет глава Конфедерации мелких предпринимателей и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен.

«Несмотря на то, что торговля этиловым спиртом, за редким исключением, полностью запрещена, на многих сайтах и в приложениях для социальных сетей он продолжает продаваться. Эти "торговцы смертью" влияют на жизнь граждан, а также наносят ущерб государству на миллиарды лир. С 2015 года по сегодняшний день государство понесло налоговые потери в размере около 9 млрд лир (40,65 млрд рублей по нынешнему курсу — Прим. ФАН)», — отметил он.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek vergilerin sahte içki üretimini artırdığına dikkati çekti: "2015 yılından bugüne kadar bu nedenle devletin 9 milyar lira civarında bir vergi kaybı var" https://t.co/Z4bmvTJOOa pic.twitter.com/odgSaH0MEN — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) December 18, 2021

Напомним, что граждане РФ также становились жертвами распития некачественных спиртных напитков во время отпуска в Турции. Наиболее известный инцидент произошел в 2011 году, когда группа россиян отравилась поддельным алкоголем в Бодруме в ходе яхт-тура, организованного местной компанией. В результате интоксикации скончались пятеро туристов, еще десятки отдыхающих пережили тяжелое отравление.

Местные прокуроры предъявили шести турецким подданным обвинение в преднамеренном убийстве. Хозяин судна, на котором отдыхали пострадавшие, вместе с приятелями самостоятельно производил алкоголь и затем продавал его.