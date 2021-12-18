В преддверии Нового года в Турции возросло число случаев отравления контрафактным алкоголем

Стамбул, 18 ноября. Не менее 45 человек скончались в Турции за последние несколько дней в результате отравления контрафактным алкоголем. Такие данные сообщила турецкая редакция Deutsche Welle.
В Стамбуле, где зарегистрировано больше всего летальных случаев, в результате интоксикации погибли 22 человека, включая 11 иностранцев. При этом в больницах крупнейшего города Турции продолжают оставаться 16 пациентов, жизнь которых находится под угрозой, среди них пятеро — граждане других стран.
По числу смертей за Стамбулом следуют Газиантеп, Сивас и Кахраманмараш — в каждой из этих провинций зарегистрированы по четыре летальных случая. За последнюю неделю факты гибели в результате отравления некачественным алкоголем также отмечены в Аксарае, Ялове, Эрзинджане, Мерсине, Коджаэли, Зонгулдаке и Кайсери.
Türkiye'de 10 ilde sahte içkiden zehirlenen 45 kişi öldü— DW Türkçe (@dw_turkce) December 17, 2021
En fazla ölüm 22 kişiyle İstanbul'da meydana geldi
Operasyonlarda yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındıhttps://t.co/yjnFK1T5sf
После роста смертельных случаев полицейские усилили контроль за контрафактной и самогонной выпивкой на территории страны, в рамках чего был проведен ряд спецопераций. Сотрудники правопорядка совершили рейды по адресам подпольных заводов, производящих спиртное, и пунктам продажи контрафактного алкоголя и этилового спирта.
В ходе единовременной операции, проведенной 16 ноября сотрудниками Главного управления полиции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью в 81 провинции, было изъято 84 467 литров поддельного алкоголя. В ходе облав были задержаны 85 человек.
В частности, во время рейда на склад в стамбульском районе Авджылар два человека были пойманы с поличным при изготовлении контрафакта. На допросе подозреваемые признались, что собирались выпустить к Новому году 7 150 литров суррогатных напитков. Было установлено, что преступники разливали этиловый спирт в бутылки, ничем не отличающиеся от оригинальных, и доставляли в разные пункты продажи.
SAHTE İÇKİDEN 6 İLDE 13 ÖLÜM— 24 TV (@yirmidorttv) December 15, 2021
Sahte içki can almaya devam ediyor. 6 ilde metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümler 13'e yükseldi. İçişleri Bakanlığı bunun önüne geçmek için harekete geçti. Yurt genelinde "zehir operasyonu" yapıldı. pic.twitter.com/3e3PSTgWwX
Как быть?
По словам президента Ассоциации помощи продавцам винной и ликеро-водочной продукции Эрола Дюндара, ситуация становится особенно актуальной в преддверии Рождества и Нового года. Именно в это время повышается спрос на спиртное, и, соответственно, растет объем поддельных напитков на рынке.
«Цены на легально произведенный алкоголь высоки и труднодоступны, а также из-за того, что продажа запрещена после 22:00, у производителей контрафакта и повышается аппетит. Каждое Рождество выпускается слишком много фальшивого спиртного. Из-за этого число (отравлений. — Прим. ФАН) растет. Обычно такие инциденты случаются и в течение года, но их не затрагивают в прессе», — сказал он в комментарии для турецкой редакции издания Independent.
По мнению Дюндара, если государство будет придерживаться текущей ценовой политики, в республике рост смертности в результате отравления продолжится. Предприниматель также считает, что проверок, которые проводят специальные органы, недостаточно. Кроме того, в случае проведения инспекций удар приходится по владельцам магазинов, а не производителям и распространителям незаконной продукции.
«Если торговец продаст один алкогольный напиток после 22:00, он будет оштрафован на 73 320 лир (330 ооо рублей по нынешнему курсу — Прим. ФАН). Однако в период, когда продажи пользуются спросом, в отношении тех, кто продает поддельный алкоголь под лестницей и в интернете, нет достаточного контроля и давления», — отметил глава соответствующей ассоциации.
Yüksek zam ve vergiler, sahte içkiye yönlendiriyor— Independent Turkish (@TurkishIndy) December 18, 2021
????Artan fiyatlar ve yılbaşı talebi sahte içki üreticilerinin iştahını kabarttı
????Ucuz diye etil alkol yerine metil alkol kullanılıyor
????Sahte rakıyı kimse bakarak ayırt edemezhttps://t.co/CF0qwssqiG pic.twitter.com/n2v9YJFyg3
По словам Дюндара, главный способ предотвратить смертельные исходы — это, прежде всего, снижение акциза на алкоголь и отказ от проводимой ценовой политики. Поскольку в ситуации, когда нелегальная торговля поддельными и, соответственно, более дешевыми спиртными напитками процветает, государство само лишается средств.
Эту же точку зрения разделяет глава Конфедерации мелких предпринимателей и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен.
«Несмотря на то, что торговля этиловым спиртом, за редким исключением, полностью запрещена, на многих сайтах и в приложениях для социальных сетей он продолжает продаваться. Эти "торговцы смертью" влияют на жизнь граждан, а также наносят ущерб государству на миллиарды лир. С 2015 года по сегодняшний день государство понесло налоговые потери в размере около 9 млрд лир (40,65 млрд рублей по нынешнему курсу — Прим. ФАН)», — отметил он.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek vergilerin sahte içki üretimini artırdığına dikkati çekti: "2015 yılından bugüne kadar bu nedenle devletin 9 milyar lira civarında bir vergi kaybı var" https://t.co/Z4bmvTJOOa pic.twitter.com/odgSaH0MEN— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) December 18, 2021
Напомним, что граждане РФ также становились жертвами распития некачественных спиртных напитков во время отпуска в Турции. Наиболее известный инцидент произошел в 2011 году, когда группа россиян отравилась поддельным алкоголем в Бодруме в ходе яхт-тура, организованного местной компанией. В результате интоксикации скончались пятеро туристов, еще десятки отдыхающих пережили тяжелое отравление.
Местные прокуроры предъявили шести турецким подданным обвинение в преднамеренном убийстве. Хозяин судна, на котором отдыхали пострадавшие, вместе с приятелями самостоятельно производил алкоголь и затем продавал его.