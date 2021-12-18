Иван Янковский поделился впечатлениями от нового «Человека-паука»

Москва, 18 декабря. Известный российский актер Иван Янковский вместе со своей возлюбленной Дианой Пожарской сходил на премьеру супергеройского блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой». Арист поделился своим мнением о фильме.
После киносеанса Янковский опубликовал в Instagram снимок с любимой, сделанный на заднем сиденье автомобиля. Звездная чета выглядит очень счастливой — время, проведенное отдельно от маленького сына Олега, пошло им на пользу.
«В восторге от «Человека-паука»! Счастья полные штаны», — поделился впечатлениями артист.
Публикация за несколько часов набрала больше 40 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Некоторые поклонники Янковского тоже посмотрели новую работу британского актера Тома Холланда.
«Вы классные и фильм тоже классный»;
«В восторге от вас! Будьте счастливы! И да, Паук огонь»;
«Полностью поддерживаю! Зал аплодировал» — отреагировали фолловеры.
Новая часть «Человека-паука» вышла в российский прокат 15 декабря. Картина уже на стадии предпродаж побила рекорд блокбастера «Веном-2», собрав 94 млн рублей. Эксперты кинорынка полагают, что за премьерные выходные фильм заработает порядка одного миллиарда рублей. В Marvel уже подтвердили разработку новых фильмов по вселенной Человека-паука.