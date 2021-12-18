Иван Янковский поделился впечатлениями от нового «Человека-паука»

Москва, 18 декабря. Известный российский актер Иван Янковский вместе со своей возлюбленной Дианой Пожарской сходил на премьеру супергеройского блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой». Арист поделился своим мнением о фильме.

После киносеанса Янковский опубликовал в Instagram снимок с любимой, сделанный на заднем сиденье автомобиля. Звездная чета выглядит очень счастливой — время, проведенное отдельно от маленького сына Олега, пошло им на пользу.

«В восторге от «Человека-паука»! Счастья полные штаны», — поделился впечатлениями артист.

Prt Scr instagram.com / @ivanfilippovich

Публикация за несколько часов набрала больше 40 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Некоторые поклонники Янковского тоже посмотрели новую работу британского актера Тома Холланда.

«Вы классные и фильм тоже классный»; «В восторге от вас! Будьте счастливы! И да, Паук огонь»; «Полностью поддерживаю! Зал аплодировал» — отреагировали фолловеры.

Новая часть «Человека-паука» вышла в российский прокат 15 декабря. Картина уже на стадии предпродаж побила рекорд блокбастера «Веном-2», собрав 94 млн рублей. Эксперты кинорынка полагают, что за премьерные выходные фильм заработает порядка одного миллиарда рублей. В Marvel уже подтвердили разработку новых фильмов по вселенной Человека-паука.