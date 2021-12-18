Россияне отреагировали на срочный отъезд Порошенко из Украины

Москва, 18 декабря. Россияне в Сети с иронией оценили побег бывшего президента Украины Петра Порошенко от силовиков и его срочный отъезд из страны в «запланированное турне».

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБУ) попытались вручить бывшему украинскому лидеру повестку на допрос по делу о закупке угля. Впрочем, общаться с представителями ведомства экс-президент не захотел и стремительно сел в автомобиль, скомандовав своему водителю срочно ехать. При этом выразился Порошенко в нецензурной форме, но зато на русском языке.

Видео с инцидентом опубликовали сами представители ГБУ. Позже в Сеть также попали фотографии, на которых Петра Порошенко сняли в аэропорту вскоре после побега от повестки. Его представители объясняют отъезд тем, что у экс-президента Украины было запланировано дипломатическое турне в Турцию и Польшу. При этом один из депутатов Верховной рады предположил, что Петр Порошенко в итоге может попытаться сбежать в Россию.

Россияне в Сети с сарказмом отреагировали на все произошедшее. Некоторые предположили, что бывший лидер Украины и правда может попросить в России «политическое убежище», однако большинство сошлись во мнении, что в РФ его точно ждет не самый радушный прием.

«Сейчас Петро к нам попросится!»; «А нам это чудо зачем? Пусть у себя там сидит или у гарантов Минска, только не в России»; «Не удивлюсь, если этот гений и правда в России попросит "убежище". Только вряд ли его тут кто-то ждет»; «В Москву, как же. Там его ждут уже давненько и не только с повесткой, а с наручниками — столько людей поубивал в Донбассе»; «Беги, Петя, беги! Только не думай, что в России тебя "пригреют", и ты станешь соседом Януковича. Тут тебя ждет срок за многочисленные военные преступления»; «В Москву? Агент Кремля? Нет, оставьте его лучше себе, нам такие шпионы не нужны!», — пишут пользователи.

president.gov.ua / Администрация президента Украины

Многие комментаторы особенно отметили, что во время побега от силовиков Петр Порошенко сразу заговорил на чистом русском языке, а ведь именно он был самым ярым защитником «мовы» и фактически инициатором языкового раскола на Украине.

«Главное, на чистом русском языке. Еще одна статья в обвинении»; «Ярый сторонник "мовы" и даже не противник, а уничтожитель русского языка на Украине, по жизни лопочет на языке "агрессора"»; «Ишь, как от силовиков убегать, так и по-русски заговорил»; «Молодец, Петруша! В критический момент забыл "ридну мову" и выразился крепко, по-русски!»; «Что у Порошенко получается лучше всего — так это выражаться по-русски»; «Говорят же, что в момент стресса человек выражается на родном языке — на котором думает»; «И на чистейшем, родном, русском языке»; «Очередное доказательство того, что русский язык надо знать обязательно. А то как бы он свои испуганные эмоции выразил? Не на "мове" же», — иронизируют россияне в Сети.

Политический аналитик Николай Стариков ранее объяснил, почему идея провести референдум, чтобы узнать мнение граждан о дальнейшей судьбе Донбасса, приведет Украину к большой трагедии.