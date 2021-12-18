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Россияне отреагировали на срочный отъезд Порошенко из Украины

Политика
Россияне отреагировали на срочный отъезд Порошенко из Украины
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Москва, 18 декабря. Россияне в Сети с иронией оценили побег бывшего президента Украины Петра Порошенко от силовиков и его срочный отъезд из страны в «запланированное турне».

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБУ) попытались вручить бывшему украинскому лидеру повестку на допрос по делу о закупке угля. Впрочем, общаться с представителями ведомства экс-президент не захотел и стремительно сел в автомобиль, скомандовав своему водителю срочно ехать. При этом выразился Порошенко в нецензурной форме, но зато на русском языке.

Видео с инцидентом опубликовали сами представители ГБУ. Позже в Сеть также попали фотографии, на которых Петра Порошенко сняли в аэропорту вскоре после побега от повестки. Его представители объясняют отъезд тем, что у экс-президента Украины было запланировано дипломатическое турне в Турцию и Польшу. При этом один из депутатов Верховной рады предположил, что Петр Порошенко в итоге может попытаться сбежать в Россию.

Россияне в Сети с сарказмом отреагировали на все произошедшее. Некоторые предположили, что бывший лидер Украины и правда может попросить в России «политическое убежище», однако большинство сошлись во мнении, что в РФ его точно ждет не самый радушный прием.

«Сейчас Петро к нам попросится!»;

«А нам это чудо зачем? Пусть у себя там сидит или у гарантов Минска, только не в России»;

«Не удивлюсь, если этот гений и правда в России попросит "убежище". Только вряд ли его тут кто-то ждет»;

«В Москву, как же. Там его ждут уже давненько и не только с повесткой, а с наручниками — столько людей поубивал в Донбассе»;

«Беги, Петя, беги! Только не думай, что в России тебя "пригреют", и ты станешь соседом Януковича. Тут тебя ждет срок за многочисленные военные преступления»;

«В Москву? Агент Кремля? Нет, оставьте его лучше себе, нам такие шпионы не нужны!», — пишут пользователи.

Россияне отреагировали на срочный отъезд Порошенко из Украины
president.gov.ua / Администрация президента Украины

Многие комментаторы особенно отметили, что во время побега от силовиков Петр Порошенко сразу заговорил на чистом русском языке, а ведь именно он был самым ярым защитником «мовы» и фактически инициатором языкового раскола на Украине.

«Главное, на чистом русском языке. Еще одна статья в обвинении»;

«Ярый сторонник "мовы" и даже не противник, а уничтожитель русского языка на Украине, по жизни лопочет на языке "агрессора"»;

«Ишь, как от силовиков убегать, так и по-русски заговорил»;

«Молодец, Петруша! В критический момент забыл "ридну мову" и выразился крепко, по-русски!»;

«Что у Порошенко получается лучше всего — так это выражаться по-русски»;

«Говорят же, что в момент стресса человек выражается на родном языке — на котором думает»;

«И на чистейшем, родном, русском языке»;

«Очередное доказательство того, что русский язык надо знать обязательно. А то как бы он свои испуганные эмоции выразил? Не на "мове" же», — иронизируют россияне в Сети.

Политический аналитик Николай Стариков ранее объяснил, почему идея провести референдум, чтобы узнать мнение граждан о дальнейшей судьбе Донбасса, приведет Украину к большой трагедии.

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Все новости / Политика / Россияне отреагировали на срочный отъезд Порошенко из Украины
украина порошенко
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