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Губернатор Калифорнии попросит у Вашингтона 300 млн долларов на борьбу с магазинными кражами

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 21:07
Весь мир
Губернатор Калифорнии попросит у Вашингтона 300 млн долларов на борьбу с магазинными кражами
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Сакраменто, 18 декабря. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что будет добиваться выделения более 300 миллионов долларов из федерального бюджета для борьбы с участившимися кражами в розничных магазинах. Глава штата представил свой план по ликвидации преступности.

Ньюсом намерен попросить федеральное правительство о выделении грантов на 255 миллионов долларов местным правоохранительным органам, чтобы в течение следующих трех лет увеличить количество полицейских в магазинах. Еще 30 миллионов пойдут окружным прокурорам для поддержки судебных дел, связанных с розничной торговлей и угонами автомобилей.

Также Ньюсом хочет создать специальное подразделение по борьбе с преступностью, в состав которого войдут следователи и прокуроры. На это планируется потратить еще 18 миллионов долларов.

«Проблема преступности и насилия стоит на первом месте не только в Калифорнии, но и на всей территории Соединенных Штатов, что недавно было подчеркнуто некоторыми крупными кражами в розничных сетях», — сказал Ньюсом.

Хватай и беги

США захлестнула волна массовых ограблений розничных сетей. Полицейские назвали их «хватай и беги»: когда большие группы людей забегают в магазины, берут несколько товаров и скрываются на автомобилях. Преступники обходятся розничным сетям по всей стране примерно в 45 миллиардов долларов убытков в течение года.

Кражи участились в связи с декриминализацией подобных правонарушений. К примеру, в Калифорнии в 2014 году по результатам референдума было принято «Предложение 47», согласно которому потолок по стоимости украденного для определения «преступления» повысили с 500 до 950 долларов. Помимо этого, на увеличение краж влияют продолжающаяся пандемия коронавируса и нехватка кадрового состава полиции.

Губернатор Калифорнии попросит у Вашингтона 300 млн долларов на борьбу с магазинными кражами
Федеральное агентство новостей

 

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