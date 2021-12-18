The Drive: американским морпехам запретили плавать на амфибии AAV-7 из-за риска утопления

Вашингтон, 18 декабря. Пентагон запретил американским морпехам преодолевать водные преграды на гусеничных амфибийных машинах Amphibious Assault Vehicle 7 (AAV-7) из-за инцидента 2020 года.

Американским морпехам запретили преодолевать водные преграды на гусеничных амфибиях. Ограничения будут сняты только в экстренном случае, сообщает журнал The Drive. Командование Корпусом морской пехоты решило перестраховаться после инцидента с участием гусеничной амфибии AAV-7 на учениях в Южной Калифорнии.

В 2020 году морпехи во время маневров преодолевали водную преграду на AAV-7, но из-за технической неисправности машина затонула вместе с экипажем из восьми человек. Позже проверка выявила, что весь парк машин находится в плачевном состоянии.

Ранее в Пентагоне сообщили, что американские военные, которые в августе нанесли удар с беспилотника в жилом квартале в Кабуле и убили десять мирных жителей, не нарушали закон. Вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности переложили на командование.

Произвол военных в Кабуле при этом не смутил экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Осенью в интервью ведущему программы Going Underground он заявил, что выход американских войск из Афганистана был ошибкой Пентагона, передает RT.