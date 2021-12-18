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Американские генералы предупредили о «гражданской войне» в США

Весь мир
Американские генералы предупредили о «гражданской войне» в США
wikipedia.org  /  Dominique A. Pineiro / CC-BY-2.0

Вашингтон, 18 декабря. Три американских генерала в отставке предупредили, что армии США может грозить раскол в случае очередной попытки государственного переворота. События, подобные захвату Капитолия 6 января, в состоянии ввергнуть нацию в состояние «гражданской войны». Об этом говорится в колонке для The Washington Post.

Бывший генерал-майор армии Пол Итон, бригадный генерал Стивен Андерсон и генерал-майор Антонио Тагуба поделились своим мнением в связи с приближающейся годовщиной событий 6 января. Они утверждают, что в вооруженных силах уже наблюдаются признаки «потенциальных беспорядков», и отмечают, что среди напавших на правительственное здание также было много бывших военных.

«В условиях спорных выборов, когда лояльность разделена, одни могут следовать приказам законного главнокомандующего, а другие — проигравшего Трампа. При таком сценарии не будет ничего удивительного в том, что военный развал может привести к гражданской войне. В этом контексте, когда наши вооруженные силы ослаблены и разделены, безопасность США будет подорвана. Любой из наших врагов может воспользоваться этим и начать тотальную атаку на наши активы или наших союзников», — говорится в колонке.

Генералы рекомендовали министерству обороны провести учения, чтобы выявить слабые места в случае очередного восстания, а также наказать всех ответственных за захват Капитолия.

«Пентагон должен немедленно приказать провести гражданский обзор для всех членов по Конституции и честности выборов. Он должен укрепить «единоначалие», чтобы каждому члену министерства обороны было совершенно ясно, кому они подчиняются. Ни один военнослужащий не должен говорить, что не понимает, от кого отдавались приказы», — отмечают генералы.

В начале декабря американские СМИ сообщили, что в армии США процветает воровство оружия и боеприпасов. За последние десять лет войска недосчитались более двух тысяч единиц стрелкового вооружения, а также десятков килограммов взрывчатки.

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сша армия гражданская война
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