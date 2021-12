Американские генералы предупредили о «гражданской войне» в США

Вашингтон, 18 декабря. Три американских генерала в отставке предупредили, что армии США может грозить раскол в случае очередной попытки государственного переворота. События, подобные захвату Капитолия 6 января, в состоянии ввергнуть нацию в состояние «гражданской войны». Об этом говорится в колонке для The Washington Post.

The military must prepare now for a 2024 insurrection, @PaulDEaton52, Antonio M. Taguba and Steven M. Anderson write in an op-ed https://t.co/351rY1pVNS