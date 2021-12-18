Повышение ключевой ставки ЦБ РФ замедлит инфляцию на время новогодних распродаж

Москва, 18 декабря. Рост потребительских цен должен замедлиться во время предновогодних распродаж из-за решения Центробанка РФ повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики считают, что теперешний уровень ключевой ставки не позволит инфляции разогнаться до 9% годовых в течение ближайших недель. В то же время, как полагают в ЦБ, дальнейшая кривая роста цен будет зависеть во многом от внешних факторов, таких как пандемия, сбои в цепочках поставок и т. д. Однако руководство регулятора не исключает, что для сдерживания инфляции придется идти на дальнейшее ужесточение монетарной политики.

На фоне инфляции в США и Европе на уровне 7% и 4,9% годовых соответственно рост потребительских цен в России не выглядит высоким. В связи с этим эксперты размышляют, станет ли повышение ставок в 2022 году общемировой практикой. Как ожидают в ЦБ РФ, ужесточение денежно-кредитной политики в США и ЕС может оказаться более быстрым, чем ожидалось.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее не исключила еще одного повышения ключевой ставки. По ее словам, проводимая регулятором монетарная политика сейчас недостаточно жесткая, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 4%.