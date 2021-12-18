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Взрыв боеприпаса в столице Ливии унес жизни восьми детей
Весь мир
Взрыв боеприпаса в столице Ливии унес жизни восьми детей
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 18 декабря. Мощный взрыв привел к гибели восьми детей и ранении еще троих в столичном пригороде Ливии. Об этом сообщает Министерство внутренних дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

Инцидент случился на частной территории в районе Аль-Твайбия муниципалитета Эль-Джифара южнее Триполи. Местное управление безопасности провело проверку и подтвердил детонацию снаряда. Пострадавших экстренно доставили в больницу.

«Сотрудники полиции и техническая группа немедленно отправились на место и обнаружили, что причиной взрыва стал боеприпас. Взрыв привел к гибели восьми детей и ранению еще троих», — говорится в сообщении.

По утверждению специалистов МВД, сдетонировал один из снарядов, который пролежал в земле с 2014 года. Однако существует и другое мнение.

Местные жители заявили, что этот боеприпас из арсенала вооруженных группировок, захвативших контроль над столичным пригородом. Зачастую столкновения между бандами приводят к кровопролитию и потере оружия.

Не исключается версия, что дети нашли снаряд в одном из тайников, оставленных боевиками. При попытке перенести его произошел взрыв.

В минувшую четверг, 16 декабря, вооруженные группировки атаковали столицу Ливии. Они остановили работу штаб-квартиры ПНЕ за неделю до запланированных на 24 декабря всеобщих выборов.

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