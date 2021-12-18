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Шлеменко проведет бой с Исмаиловым летом 2022 года

Спорт
Шлеменко проведет бой с Исмаиловым летом 2022 года
vk.com  /  Александр Шлеменко

Екатеринбург, 18 декабря. Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко встретится в очном поединке с бойцом MMA Магомедом Исмаиловым.

Магомед Исмаилов после завершения турнира по смешанным единоборствам RCC 10 в Екатеринбурге, который состоялся 18 декабря, вызвал на бой своего соотечественника Александра Шлеменко. Экс-чемпион Bellator в среднем весе согласился принять участие в пятираундовом поединке. Бой между Исмаиловым и Шлеменко пройдет летом 2022 года в рамках турнира RCC. Место проведения поединка станет известно позже.

Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов стал серебряным призером мужской гонки преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. Золото в пасьюте завоевал Кентен Фийон Майе, представляющий сборную Франции.

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спорт исмаилов mma шлеменко единоборства
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