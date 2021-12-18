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Экс-президент Молдавии Додон указал на необходимость диалога с Приднестровьем

Политика
Экс-президент Молдавии Додон указал на необходимость диалога с Приднестровьем
twiitter.com/@NewsFront_info

Кишинев, 18 декабря. Власти Молдавии должны наладить диалог с руководством Приднестровья. Такое мнение выразил бывший президент республики Игорь Додон.

Политик прокомментировал заявление Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, которое посчитало недружественной акцией участие посла России Олега Васнецова в инаугурации президента Приднестровья Вадима Красносельского. Экс-лидер заявил, что лица, которые выступают с деструктивными декларациями в отношении республики, не могут называться государственными деятелями. По его словам, необходимо уважать выбор граждан.

«А с лидером, которого они избрали, нужно вести диалог. Есть много проблем, которые нужно решать, которые нужно обсуждать», — сказал политик.

Ранее Игорь Додон выступил с критикой в адрес президента Молдавии Майи Санду и западных стран, которые ее поддерживают. По его словам, именно на них лежит ответственность за кризис в республике.

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Все новости / Политика / Экс-президент Молдавии Додон указал на необходимость диалога с Приднестровьем
приднестровье додон молдавия
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