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Экипажи истребителей ЗВО ликвидировали самолеты «противника» на учениях в Курской области

Армия
Экипажи истребителей ЗВО ликвидировали самолеты «противника» на учениях в Курской области
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Курск, 18 декабря. Истребители Су-30СМ авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) отработали поиск и уничтожение «вражеских» самолетов во время маневров в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что учения в основном были направлены на отработку навыков пилотирования с применением оборонительных и наступательных маневров на различных скоростях и высотах.

«Летные экипажи истребителей Су-30СМ совершили учебно-тренировочные полеты в ходе которых отработали тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению, а также быстрый уход от захвата самолетов условного противника», — сообщили в министерстве.

Известно, что в мероприятии принимали участие свыше 20 экипажей истребительного авиационного полка ЗВО.

Ранее военнослужащие Западного военного округа провели занятия по разминированию с применением комплексов УР-83П «Змей Горыныч» на полигоне Каменка в Ленобласти.

Также сообщалось, что накануне российский истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем, передает RT.

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минобороны рф зво истребители су-30см
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