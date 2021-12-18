Разоблачение «теории заговора»: как «Фонтанка» обвинила ФАН в соавторстве письма Краско

«Фонтанке.ру» следует тщательнее проверять фактуру при формировании псевдорасследований против медиахолдинга «Патриот». Иначе, благодаря подобным материалам, издание окончательно потеряет свою репутацию, которая давно стоит под большим вопросом.

Журналисты Федерального агентства новостей редко ходят около «Фонтанки», но грязные капли долетели и до них. Сегодня, 18 декабря, интернет-газета «Фонтанка» опубликовала материал о том, как якобы Федеральное агентство новостей помогло Ивану Краско составить обращение к президенту по поводу плохой уборки снега в Санкт-Петербурге.

Наша редакция решила разобраться в очередном псевдорасследовании «Фонтанки» и стряхнуть с себя грязные подтеки, которыми нас попытались замарать.

Проблема с уборкой снега в Петербурге уже несколько недель является самой злободневной. Стоит отметить, что внимание этому вопросу уделяют все журналисты. Настоящие, качественные СМИ, как показала практика, находятся в одной повестке. Так, например, «78», НТВ, Первый канал сняли репортажи о том, как жители Северной столицы с трудом передвигаются по заваленным снегом дорогам и с опаской смотрят наверх, опасаясь сосулек-убийц, уродливо свисающих с крыш.

Невские Новости / Надежда Капранова

Федеральное агентство новостей, как и все объективные СМИ, пишет о существующих проблемах, а не критикует власть без повода, лишь для того, чтобы привлечь внимание потенциальных заказчиков позитивных материалов и «стоп-листов» — эта практика хорошо известна, когда за определенную сумму редакция закрывает глаза на любые негативные инфоповоды, касающиеся оплатившей услугу стороны.

Еще раз подчеркнем, что не только ФАН видит проблему, но и все жители Петербурга.

Письмо

Мы разобрались в основной теме, которую весьма затруднительно обнаружить в дебрях статьи «Фонтанки». Как удалось узнать, активисты, уставшие от жуткого состояния родного города, решили пообщаться с известными петербуржцами и выяснить, что они думают о ситуации с уборкой снега, сложившейся в Северной столице. Ни для кого не секрет — проблему легче донести, если о ней заявляет человек, чье имя знают все. В том числе небезразличные горожане обратились к знаменитому артисту Ивану Краско, который рассказал о проблемах, мешающих ему полноценно жить: в 91 год ему очень сложно передвигаться по неубранным от снега тротуарам. Артист решил достучаться до властей, игнорирующих жалобы простых горожан. Помощи Краско попросил сразу у президента, понимая, что «на местах» проблема не решается.

Невские Новости / Надежда Капранова

Всем известно, что решение Ивана Краско открыто поддержали и другие известные люди — например, народная артистка России Светлана Крючкова, актер Андрей Ургант, телеведущий Александр Галибин, режиссер Борис Галкин, композитор Игорь Корнелюк, актер Александр Половцев, актер театра Алексей Чардымский, композитор Александр Розенбаум и многие другие.

Показали непрофессионализм

Основой псевдорасследования стали слова представителя артиста, который сообщил журналистам «Фонтанки» о том, что к Ивану Краско обратились «люди из агентства ФАН». При этом автор материала не упомянул ни имени, ни фамилии представителя, что вызывает вопросы, ведь СМИ открыто называют имя директора Краско — Вячеслава Смородинова.

Между тем корреспондентам издания «Газета.Ru» директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов подтвердил подлинность обращения.

Prt Scr gazeta.ru /

«Это все достоверно. Иван Иванович — человек преклонного возраста, ситуация для него хреновая, можно так сказать. Городские службы не действуют. Город утопает в снегу, грязи, а в его возрасте он вынужден всегда находиться дома», — сказал представитель актера «Газете.Ru».

Также директор Ивана Краско подтвердил подлинность письма и другим СМИ. В частности, РИА Новости:

Prt Scr ria.ru /

«Иван Иванович сам говорит: “Интересно, услышали ли меня не пресса, не люди, а те, кто должен услышать? Сейчас кто-то подумает, что вот, это мне пиар, но какой пиар, мне 91 год, я не могу выйти на улицу!.. Я бы рад прогуляться и до магазина, и до театра, но это просто невозможно!”»

Журналистам Федерального агентства новостей не впервой отстаивать свою честь и репутацию. Но в этот раз «Фонтанка» сама показала свой непрофессионализм.

«Меня удивляет желание сотрудников “Фонтанки” в очередной раз притянуть за уши ФАН. В своей же статье они цитируют Ивана Краско, который рассказывает, что решение об обращении к президенту он принял после общения с активистами, а не с журналистами нашего издания. Ведь для всех совершенно очевидно — снег в городе не убирается. С этой проблемой с того времени, как выпал первый снег, ежедневно сталкиваются все петербуржцы. “Фонтанка”, как городское СМИ, по идее, должна бить в набат, призывая власти начать выполнять свои прямые обязанности — обеспечивать нормальную уборку города и безопасность жителей. Журналисты этого издания могли бы изучить вопрос траты бюджетных средств, выделяемых на уборку снега, могли бы показать реальность — заваленные снежными горами улицы всех районов и свисающие с крыш метровые сосульки. Но они предпочитают заниматься попыткой разоблачить “теорию заговора”. Насколько мне известно, Ивана Ивановича поддержало огромное количество артистов, обративших внимание на то безобразное состояние, в которое превращен сейчас Петербург. Это люди, чьи фамилии знает вся страна. Они открыто выступают с резкой критикой сложившейся в городе ситуации. И это честно и смело, в отличие от попыток “Фонтанки” “замять” проблему, обвинив в чем-то ФАН», — прокомментировала главный редактор ФАН Кристина Масенкова.

Невские Новости / Надежда Капранова

«Поисковик “Яндекс-Новости” первым проиндексировал заметку о жалобах Краско некоего издания “Накануне”. Оно ссылается на публикацию другого не самого популярного издания «ПитерНьюс», — написали журналисты «Фонтанки».

То есть, по логике автора, первоисточником было издание «ПитерНьюс», которое не имеет ничего общего ни с Медиагруппой «Патриот», ни с бизнесменом Евгением Пригожиным. Как, собственно, и издание «Накануне». По всей видимости, «некое издание “Накануне”» было в повестке города и первым опубликовало обращение Ивана Краско к президенту. После чего это разлетелось по информационному полю, что вполне логично, учитывая накаленность ситуации с «уборкой» снега в Петербурге и медийность Ивана Краско, обратившегося к президенту за помощью.

Невские Новости / Надежда Капранова

Не в первый раз

Напомним, что глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук уже направлял письмо «Фонтанке» о том, что изданию необходимо тщательнее проверять фактуру при формировании своих «расследований».

В городе уже давно обсуждается информация о том, что «Фонтанка» живет за счет платных публикаций. Называя себя «независимым» СМИ, издание может зарабатывать на заказных статьях, информационных атаках и вбросах. Стоит отметить, что сотрудниками «Фонтанки» зачастую становятся весьма одиозные личности. И это касается не только рядовых журналистов, но и тех, кто «руководит процессом».

В частности, Евгений Вышенков некогда служил в полиции, но потом пустился «во все тяжкие» и даже получил срок, несколько лет отсидел в тюрьме. А после, набравшись «опыта», стал заместителем главного редактора «Фонтанки» и на страницах издания стыдил бывших коллег из правоохранительных органов за менее тяжкие преступления. Известно, что среди сотрудников полиции Вышенков очень давно пользуется дурной славой.

Prt Scr youtube.com / Memorandum

К слову о любви журналистов «Фонтанки» к перевиранию фактов — в 2011 году Вышенков брал интервью у петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В материале под заголовком «С каждого ларька платил по 100 долларов бандитам» было опубликовано то, о чем сам бизнесмен не говорил.

Prt Scr Fontanka.ru /

А Вышенков добавил в конце текста оправдание: «Евгений Пригожин не просил выслать ему текст перед публикацией». Как будто это должно снять ответственность за то, что автор позволил себе перевернуть все слова интервьюируемого. Вот такая вот журналистика близка авторам «Фонтанки».

Prt Scr bishelp.ru /

Еще одна «звезда» этого издания — корреспондент Ксения Клочкова. В 2016 году параллельно с работой в одиозной редакции предприимчивая девушка завела Telеgram-канал «Ротонда», в котором публикует материалы, возможно имеющие признаки политического заказа, — точно такие же, как и в издании «Фонтанка». Возможно, опыт в создании заказных статей был приобретен за годы тесного взаимодействия со старшими коллегами. Возможно, именно благодаря тому, что Клочкова не гнушается писать материалы за деньги, она смогла заработать на квартиру в центре Петербурга. Но это лишь предположение.

instagram.com / @bullbullredhag

Отметим, что ФАН никогда не публиковал заказные материалы и проплаченные тексты. Федеральное агентство новостей работает по информационной повестке, освещает действительно важные события, сохраняя объективность и непредвзятость, не переворачивая факты в угоду тому или иному заказчику, проплатившему «позитивную повестку» или «черный пиар».

Напомним также, что ранее ФАН удалось добиться продолжения судебного дела о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами, который ранее также работал в «Фонтанке».

Приморский районный суд Санкт-Петербурга изучил материалы дела и принял во внимание представленные ФАН документы в подтверждение своей позиции о связях журналиста Дениса Короткова с членами запрещенной в РФ террористической организации ИГ1. Об этом указано в мотивированном решении: ФАН предоставил материалы, подтверждающие раскрытие Коротковым методики получения доступа к сведениям военнослужащих ВС РФ об их денежном довольствии, должностном положении, месте и характере службы.

spbsj.ru / Александр Голуб

В городском медиапространстве не раз говорилось о том, что практически любой позитивный или негативный материал, опубликованный в «Фонтанке», может нести заказной характер. Так что, по мнению ФАН, «Фонтанке» стоит не только научиться тщательнее проверять источники информации, но и вспомнить, что за любые фейки и недостоверные данные на своих ресурсах придется рано или поздно ответить.

До этого оболгать Медиагруппу «Патриот» пытались «Эхо Москвы», «Новая газета» и ВВС. Однако все их обвинения оказались вымышленными и беспочвенными. Как и ожидалось, некоторые представители вышеперечисленных СМИ в ходе судебных процессов были не столь разговорчивы, как в своих «красочных» псевдорасследованиях.

Невские Новости /

Иноагент

Также хотелось бы упомянуть, что некоторое время назад «Фонтанка» была на волоске от того, чтобы ее признали СМИ-иноагентом. В 2013 году издание купила шведская компания Bonnier Group, которая имеет свои редакции и агентства во всех странах Европы. Впрочем, данный союз оказался недолгим: в силу вступил российский закон, согласно которому максимальная доля иностранных владельцев СМИ не может превышать 20%.

В 2015 году миноритарные акционеры ЗАО «АЖУР-Медиа», издающего интернет-газету «Фонтанка.ру», а также «Водитель Петербурга», «Доктор Питер» и Fontanka.fi, выкупили 51% акций компании у шведских владельцев. Интернет-газета вновь была продана Андрею Константинову и партнерам. Таким образом, «Фонтанке» удалось избежать статуса иностранного агента.

Юристы ФАН обратились в редакцию «Фонтанки» в соответствии со статьей 46 Закона «О СМИ» с требованием опубликовать ответ от Федерального агентства новостей, который содержит объективную, достоверную информацию. В случае, если «Фонтанка» откажется это сделать, юристы будут вынуждены обратиться в суд, чтобы обязать «Фонтанку» опубликовать ответ ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.