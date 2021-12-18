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Мэр Ханты-Мансийска матом отчитал чиновников за срыв работ

Общество
Мэр Ханты-Мансийска матом отчитал чиновников за срыв работ
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Ханты-Мансийск, 18 декабря. Возмущенная и полная нецензурной брани речь предположительно мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина попала в интернет. Запись разговора опубликовали в соцсети TikTok.

На аудиозаписи человек с голосом главы города отчитывает подчиненных за ошибки в строительстве объекта. При этом мужчина не подбирает выражения и использует нецензурную лексику. Автор поста с ником TomVinT999 утверждает, что на записи звучит голос Максима Ряшина.

«***** вы устроились, *****. Я говорю, вы мне, *****, оппонируете. Я предлагаю, вы мне — это нельзя. Я говорю — это не можно. Вы не ***** уже все? Нагрузили меня, ****, проблемами», — сказал человек на записи.

Близкий к администрации источник журналистов рассказал, что голос действительно похож на Ряшина. Однако он предполагает, что совещание проходило примерно 2,5 года назад, а запись опубликовали только сейчас. О строительстве какого именного объекта идет речь — неизвестно.

В Сеть ранее попало видео, на котором губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров использует мат во время общения с местными жителями. Чиновник выругался бранными словами, комментируя ситуацию с транспортной доступностью острова Сарпинский.

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совещание мат брань ряшин
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