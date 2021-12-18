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Новый «Человек-паук» собрал более 121 млн долларов за первый день проката в США

Общество
Новый «Человек-паук» собрал более 121 млн долларов за первый день проката в США
Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Вашингтон, 18 декабря. Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» показал успешный старт в домашнем прокате. Третьей части франшизы с Томом Холландом удалось собрать более 121 миллиона долларов за первый день показов в США.

Новый «Человек-паук» вполне может претендовать на рекордные показатели эпохи пандемии коронавируса. Лента заработала 121,5 миллиона долларов за дебютный день проката, пишет The Hollywood Reporter. Ожидается, что по итогам выходных кинокартина о Питере Паркере соберет 250 миллионов долларов.

Такой старт фильма «Человек-паук: Нет пути домой» стал лучшим в США за весь декабрь. Кроме того, это первая лента эпохи пандемии, собравшая более 100 миллионов долларов в первый день на домашнем рынке.

Третий «Человек-паук» с Томом Холландом пользуется популярностью и у российских зрителей. Кинокартина уже заработала в России свыше 500 миллионов рублей.

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