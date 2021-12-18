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Сергей Африка Бугаев: Петербург не подготовлен к приему туристов на Новый год из-за плохой уборки снега
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Сергей Африка Бугаев: Петербург не подготовлен к приему туристов на Новый год из-за плохой уборки снега

Общество
Сергей Африка Бугаев: Петербург не подготовлен к приему туристов на Новый год из-за плохой уборки снега
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

До Нового года остается меньше двух недель, но городская администрация до сих пор не может разобраться с глобальной снежной проблемой. Оттепель, которая привела к образованию ледяных глыб на фасадах зданий, гололедицы на дорогах, а также к непроходимому замесу снега и грязи, сменится новым циклоном со снежной метелью и похолоданием на следующей неделе до 13-15 градусов ниже ноля.

Главный праздник года и, похоже, все новогодние и рождественские каникулы жители Северной столицы проведут в вечных заторах на дорогах, массовых дорожно-транспортных происшествиях и в огромных сугробах.

Но здесь Санкт-Петербург во всей красе увидят и туристы, которые решат посетить один из красивейших городов мира как раз в новогодние праздники. Неужели коммунальные службы и власти города должным образом не подготовятся к приему гостей?

Сергей «Африка» Бугаев: Петербург не подготовлен к приему туристов на Новый год из-за плохой уборки снега
Федеральное агентство новостей /

Советский и российский художник, музыкант и актер Сергей Бугаев в интервью корреспонденту ФАН отметил, что через несколько дней Петербург начнет принимать сотни тысяч как российских, так и зарубежных туристов, но город сейчас выглядит совсем не подготовленным к зимнему туристическому сезону.

«Туризм — очень важная вещь для города, городского бюджета и отдельно взятого бизнеса. Я читал новость про одного ресторатора города. Он отметил, что напротив ресторана будет убирать снег сам: и тротуары, и парковочные места, так как никто этого больше не сделает», — сказал он.

Сергей «Африка» Бугаев: Петербург не подготовлен к приему туристов на Новый год из-за плохой уборки снега
Невские Новости / Тильда Котлинская

Бугаев также назвал ситуацию со снегом в городе крайне безответственной. Он отметил, что в Петербурге нет организационной механики по уборке улиц.

«Может быть, кто-то делает вид, что в городе нет денег, но все знают, что год обычно заканчивается профицитом. В городе прогорают миллиарды рублей, а никто не может ничего придумать, куда их тратить. Это безответственно. Необходимо заботиться о детях, пенсионерах и обо всех горожанах», — пояснил артист.

Ранее сообщалось, что петербуржцы в соцсетях возложили ответственность за пожар на «Северной верфи» на власти города. Порция критики досталась и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, которого некоторые горожане «отправили» в отставку.

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петербург санкт-петербург снег туризм бугаев коммунальные службы
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