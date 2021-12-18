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Политолог Дзермант назвал «мышиной политикой» санкционные угрозы Литвы в адрес Белоруссии

Политика
Политолог Дзермант назвал «мышиной политикой» санкционные угрозы Литвы в адрес Белоруссии
pixabay.com

Минск, 18 декабря. Вильнюс пытается замаскировать внутриполитический раскол, делая постоянные заявления о внедрении санкций против Белоруссии. К такому выводу пришел политолог Алексей Дзермант.

В рамках передачи «Будни» эксперт сообщил, что в прибалтийской республике сейчас наблюдается раскол во власти. С одной стороны сформировался блок вокруг главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который может стать будущим лидером государства, а с другой — объединение вокруг президента Гитанаса Науседы, который пытается использовать санкции для удержания своих позиций.

Дзермант добавил, что внедрений санкций против Белоруссии оказалось невыгодным для литовского правительства.

«Идет мелкая, мышиная литовская политика. Она всегда такой была. Громкие заявления, битье посуды в том контексте, что они, мол, на передовой войны с Россией и Белоруссией, а потом — пшик. И все равно идет транзит, и что-то связанное с Белоруссией существует, они продолжают заниматься торговлей, экономикой», — заключил политолог.

Политолог Дзермант ранее заявил, что экономика Белоруссии нуждается в интеграции с Россией. Только в этом случае Минск сможет поддерживать свою финансовую систему, считает эксперт.

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