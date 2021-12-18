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СЦКК: боец Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

Армия
СЦКК: боец Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
Новостное агентство «Харьков».

Луганск, 18 декабря. Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Калиново. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские силовики продолжают нарушать режим перемирия в Донбассе, срывая выполнение Минских соглашений, призванных стабилизировать ситуацию в регионе. Согласно имеющейся информации, бойцы ВСУ открыли огонь по селу Калиново.

«В результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР, и один военнослужащий получил ранение», — уточняется в сообщении.

Представители контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе свыше 20 раз с осени 2014 года договаривались об установлении перемирия в регионе. Однако украинские силовики раз за разом нарушают режим тишины, обстреливая населенные пункты, в том числе из гранатометов и орудий танков.

Недавно бойцы ВСУ атаковали два населенных пункта Донецкой Народной Республики (ДНР). Отмечается, что при этом они использовали гранотометы.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что в 2021 году Киев несколько раз упустил возможность установить мир в Донбассе, передает RT.

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украина всу донбасс народная милиция
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