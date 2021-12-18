Банги, 18 декабря. Действия коллективного Запада, а также антироссийские санкции Европарламента против «ЧВК Вагнера» не повлияют на укрепление сотрудничества с ЦАР, заявил председатель Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи после возвращения из Москвы.

«В настоящее время мы видим прекращение диктата со стороны европейских государств. Черный континент постепенно избавляется от влияния колониального прошлого, что не может раздражать бывшие метрополии. ЦАР больше не допускает даже мысли о реинтеграции в эпоху, при которой центральноафриканские лидеры были простыми исполнителями воли иностранцев», — приводит Radio Lengo Songo слова Саранджи.

По мнению председателя Национальной ассамблеи, Банги давно нуждалась в «верном друге и партнере, который опирается на равноправное сотрудничество и не ограничивает страну в развитии».

wikipedia.org / European Parliamen / CC BY 2.0

«Мы выражаем огромную признательность российским инструкторам за их преданность делу во время процесса подготовки наших военнослужащих, только благодаря им мы продвигаемся вперед. А санкции Европейского союза, которые прошли при содействии Франции, — это всего лишь удар мечом по воде. Присутствие русских на континенте раздражает коллективный Запад, поэтому вводятся ограничительные меры. Но они не помешают укреплению взаимодействия Банги и Москвы», — заключил Симплис Матье Саранджи.

Как отмечают сотрудники радиостанции, существуют убедительные доказательства вклада отечественных специалистов в нормализацию обстановки в ЦАР.

Ранее глава Национального собрания африканской страны посетил фотовыставку «Беафрика — Россия, рука об руку навсегда» в Москве.