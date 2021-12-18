Sohu: США надеются обойти красные линии России при помощи развертывания F-15 в Румынии

Пекин, 18 декабря. Соединенные Штаты усиливают свое военное присутствие на территории Румынии, угрожая российской стороне наступательным вооружением. Об этом пишут обозреватели Sohu.

Недавно в Румынию для усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе прибыла партия американских истребителей F-15. Однако главной целью действий США является вовсе не мир и безопасность, а возможность таким образом оказывать давление на РФ. Об этом пишут китайские аналитики Sohu, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

«Американское руководство устно заявляло, что не будет напрямую посылать войска для противостояния России, но военные операции США никогда не прекращались. Соединенные Штаты пообещали не продолжать расширение НАТО на восток, но их военная мощь шаг за шагом приближается к России», — отмечают эксперты.

По словам авторов публикации, развертывание эскадрильи истребителей F-15 ВВС США в приграничной с Россией зоне носит угрожающий характер и может стать пересечением той самой красной линии, о которой упоминал российский лидер Владимир Путин. Даже если в настоящий момент Вашингтон отрицает, что планирует посылать свои войска для противостояния ВС РФ, размещенные в Румынии истребители F-15 могут нанести удар по российской технике в случае гипотетического вооруженного конфликта.

Ранее сообщалось, что американские истребители F-15 прибыли в Румынию после скандала с масштабной кражей топлива.

Накануне стало известно, что ВВС США в очередной раз неудачно испытали гиперзвуковую ракету, передает RT.