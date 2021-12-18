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Актер Сергей Марочкин заявил, что семья выставляет Марию Шукшину сумасшедшей

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 20:15
Общество
Актер Сергей Марочкин заявил, что семья выставляет Марию Шукшину сумасшедшей
Пресс-служба Московского государственного академического театра «Русская песня»

Москва, 18 декабря. Актер Сергей Марочкин высказался о ситуации с актрисой Марией Шукшиной. По его мнению, члены семьи артистки выставляют ее не в лучшем свете.

Марочкин поделился мнением о родных режиссера Василия Шукшина в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен». Он возмутился, что семья кинематографиста постоянно ходит на ток-шоу, из-за чего уже плотно ассоциируется со скандалами. Марию Шукшину можно назвать исключением, поскольку она ни разу не принимала участия в съемках подобных программ, подчеркнул актер.

«Я не раз приводил ее в пример как актрису, которая искренне воюет с засильем «малаховщины». Но ее позиция против уколов и QR-кодов сыграла с ней злую шутку. Ее же родная семья выставляет Марию сумасшедшей, сектанткой и тяжело душевнобольной», — пояснил артист.

По мнению Марочкина, скоро Шукшины снова пойдут на телевидение к Андрею Малахову или к Дмитрию Борисову. Там звездные гости будут обсуждать актрису и ее взгляды в кругу экспертов, уверен актер.

Ранее Ольга Шукшина предположила, что ее сестра тайно прошла вакцинацию от коронавируса. По ее словам, в прошлом Мария Шукшина всегда прививалась от других болезней.

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Все новости / Общество / Актер Сергей Марочкин заявил, что семья выставляет Марию Шукшину сумасшедшей
актриса шукшина марочкин
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