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Military Watch: Китай запустил в массовое производство истребители пятого поколения J-20

Армия
Military Watch: Китай запустил в массовое производство истребители пятого поколения J-20
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Пекин, 18 декабря. Авиастроительная корпорация Chengdu Aircraft Industrial Group наращивает темпы выпуска истребителей пятого поколения Chengdu J-20 для Народно-освободительной армии Китая.

Американское издание Military Watch сообщило в субботу, 18 декабря, что китайская компания Chengdu Aircraft Industrial Group запустила массовое производство истребителей Chengdu J-20 и двигателей к ним — WS-10B. Новой силовой установкой будут оснащать не только истребители J-20, но их модификации. Китайские двигатели заменили силовые агрегаты, которые раньше производители были вынуждены покупать у России.

В ноябре в честь успеха в разработке самолетов пятого поколения в Китае появился памятник J-20, его открыли на территории учебного центра Chengdu Aerospace Corporation. На постамент установили бывший испытательный прототип.

Ранее в распоряжение китайской прессы попало видео первого испытательного полета двухместного истребителя пятого поколения, сконструированного на базе J-20.

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китай истребители j-20
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