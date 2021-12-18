Military Watch: Китай запустил в массовое производство истребители пятого поколения J-20

Пекин, 18 декабря. Авиастроительная корпорация Chengdu Aircraft Industrial Group наращивает темпы выпуска истребителей пятого поколения Chengdu J-20 для Народно-освободительной армии Китая.

Американское издание Military Watch сообщило в субботу, 18 декабря, что китайская компания Chengdu Aircraft Industrial Group запустила массовое производство истребителей Chengdu J-20 и двигателей к ним — WS-10B. Новой силовой установкой будут оснащать не только истребители J-20, но их модификации. Китайские двигатели заменили силовые агрегаты, которые раньше производители были вынуждены покупать у России.

В ноябре в честь успеха в разработке самолетов пятого поколения в Китае появился памятник J-20, его открыли на территории учебного центра Chengdu Aerospace Corporation. На постамент установили бывший испытательный прототип.

Ранее в распоряжение китайской прессы попало видео первого испытательного полета двухместного истребителя пятого поколения, сконструированного на базе J-20.